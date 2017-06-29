Çin’den ilginç uygulama

AHMET SAFA TERZİ/ İSTANBUL

Çin, başkent Pekin'in nüfusunu azaltmak için yeni bir kent kuruyor. Proje, 'dünyada bir ilk olma özelliği'ne sahip... Şiongan olarak adlandırılan projeyi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nisan ayında duyurmuştu. Şimdilik ortada, yalnızca tarlalar arasından geçen bir kır yolu var. Çevredeki köylerde yaşayan halk plastik ambalaj üretiminde ve tekstilden geçiniyor. Çevre pek bir çekici değil ama bütün bunlar yakında yok olup yerini yeni Şiongan kentine ve bölgesine bırakacak. Pekin'in 100 kilometre güneyinde yer alacak olan yeni Şiongan kentinin kuruluşu 1 Nisan'da ilan edildi. Çinliler bu alanda deneyimsiz de değil. Örneğin 1993'te sıfırdan var olan Şanghay'daki yeni Pudong bölgesi, şimdi dünyanın en büyük finans merkezlerinden birine dönüştü. Şiongan projesi kağıt üzerinde gerçekten devasa.

Paris’ten büyük olacak

Hükümetin planladığına göre kent, 2 bin kilometre karelik bir alan üzerine yayılacak. Bu, sözgelimi Paris gibi, en büyük Avrupa kentlerinin kapladığı alanın 20 katı. Ayrıca 2019'da Şiongan saatte 350 kilometre hızla giden bir hızlı tren aracılığıyla Hong Kong'a bağlanacak. 22 milyon nüfuslu Pekin'i rahatlatma fikri yeni değil. Dünyanın ikinci büyük ekonomisinin siyasal, ekonomik ve kültürel merkezi olan kentte su türünden kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak, kirlilik ve trafik sıkışıklığına çare bulmak için esasen Pekin'in doğusundaki Tongcu banliyösünde bir uydu idare merkezi oluşturulmuştu. Ayrıca kentin çeperlerinde şişkinlik yaratan bazı işyerleri de ya kapatılmış ya da başka yere taşınmıştı. Ancak bu kez Şiongan projesi Pekin'in sorununa radikal bir çözüm getirmeye aday gibi görünüyor.