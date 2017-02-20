Çin’den yeni nesil süper bilgisayar

Tiencin kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi’nde üretimine başlanan süper bilgisayar Tienhı-3, yine Çin üretimi ve dünyanın en hızlısı olan Sunway-TaihuLight’tan 10 kat daha hızlı olacak. Proje yetkilisi Mıng Şiangfey, prototipi gelecek yıl başlarında tamamlanması planlanan Tienhı-3’ün saniyede bir kentilyon işlem yapma kapasitesine sahip olacağını söyledi. Tienhı-3’ün işlemcilerinden işletim sistemine kadar tamamen yerli olarak üretileceği ve 2020’den önce tam kapasiteyle hizmet vereceği belirtildi. Bilimsel araştırmalara önemli katkı sağlayacak Süper Bilgisayar Tienhı-3’ün, deprem simülasyonları yapabileceği ve salgın hastalıklarla mücadelede etkili rol oynayacağı kaydedildi. Sunway-TaihuLight geçen yıl haziran ayında yapılan süper bilgisayar sıralamasında, saniyede 125,436 petaflop işlem kapasitesi ile 6 kez dünyanın en hızlı bilgisayarı seçilen diğer Çin üretimi Tienhı-2’yi geçerek birinci olmuştu. Sunway-TaihuLight’ın işlemcileri yerli olarak üretilmişti.

EKONOMİ SERVİSİ