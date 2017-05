Çin’le güçlü ortaklık dönemi

EKONOMİ SERVİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi ve Ankara Politikalar Merkezi (APM) Doğu Asya uzmanı Dr. Ümit Alperen ise Türk-Çin ilişkilerinin, uluslararası sistemin çok kutupluluğa evrildiği bir süreçte jeopolitik, jeoekonomik ve jeokültürel önemini arttırdığını söyledi. Küresel güç adayı, BMGK daimi üyesi, dünyanın ikinci en büyük ekonomik gücü Çin ile kıtalar arası eksen ülke konumundaki Türkiye'nin İslam dünyası, Rusya, Avrupa ve Afrika’yı birbirine sadece jeopolitik değil, jeoekonomik ve jeokültürel olarak da birbirine bağladığını vurgulayan Dr. Alperen, "Dünya adasının her iki ucundaki bu iki ülke yüksek düzeyli olumlu bir sinerji oluşturulabilirse dünya adası Asya'nın güvenliği ve istikrarının ana sürükleyicileri olabilir. Türkiye ve Çin birbirini yeterince tanımamaktadır. Her iki ülke de birbirini genellikle Batı medyası üzerinden takip etmektedir. Türkçe bilen Çinli uzman sayısı ve Çince bilen Türk uzman sayısının yeterli sayıda olmaması ciddi bir sorundur. İki ülke ilişkilerinde karşılıklı güven arttırıcı politikaların geliştirilmesi çok önemlidir. Her iki ülke her düzeyde birbirini tanıdıkça diplomatik kültürlerine aşinalık arttıkça birbirlerinin hassasiyetlerini daha iyi anlayacaklardır" dedi.