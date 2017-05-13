Çin’le güçlü ortaklık dönemi Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Asya-Pasifik Araştırmaları Uzmanı Kadir Temiz, Yeni İpek Yolu Projesi’yle Çin ile Türkiye arasındaki ilişkinin siyasi ayağının biraz daha fazla önem arz ettiğini söyledi. Doğu Asya uzmanı Dr. Ümit Alperen ise Türkiye ile Çin’in Asya’nın güvenliği ve istikrarının ana sürükleyicileri olabileceğini açıkladı

13 Mayıs 2017 Cumartesi 16:06 Bu haber kez okundu.