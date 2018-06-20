Çinli Aliexpress’ten Rusya atağı

AliExpress, Dynamic Parcel Distribution (DPD) ile birlikte, siparişler için dağıtım noktaları kurmaya hazırlanıyor. Rusya’da Aliexpress’in dağıtım noktaları faaliyete giriyor. Şirketin Rusya’nın 100 kentinde, müşterilerin siparişlerini kendileri teslim almaları için bin 800 dağıtım noktası açacağı açıklandı. Böylece Aliexpress’in Rusya’da siparişlerin teslimat süresinin yarı yarıya azalarak 8-15 güne ineceği belirtiliyor. E-Ticaret Şirketleri Birliği’nin verilerine göre, Rusya’da en büyük müşteri portföyüne sahip firma AliExpress. Şirket Rusya’ya yılda yaklaşık 400 milyon gönderim gerçekleştiriyor. EKONOMİ SERVİSİ