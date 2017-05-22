Çinli gruptan Türkiye çıkarması

Çin'in en büyük ticari kuruluşlarından biri olan Wanda Grup, Mar Yapı ile işbirliğine giderek, Wanda Vista markası altında Türkiye'deki ilk 'otel ve rezidans' işletmesine imza atacak. Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Yeni İpek Yolu projesinde İstanbul'un önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "Wanda Grup'un sahip olduğu seyahat acenteleri vasıtasıyla 44 milyon Çinli yurtdışına çıkıyor. Bundan faydalanmak gerekiyor. İstanbul Güneşli'de Basın Ekspress Yolu'nda 150 odalı, 320 adet de rezidansa sahip iki kule inşa edeceğiz. Hem otel, hem de rezidans Wanda Grup tarafından işletilecek. Projenin bölgenin en değerli gayrimenkullerinden biri olacağına inanıyorum."

Çinli turist gelecek mi?

Wanda Grup'un yurtdışına gönderdiği 44 milyon turist içinde Türkiye'ye gelen bulunmuyor. Bir başka ifadeyle grup, Türkiye turu satmıyor. Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, hedeflerinin Türkiye'yi Çin'de moda yapmak olduğuna işaret ederek, "Bu proje Türkiye'ye ilgiyi artıracaktır. Wanda Grup'un Türkiye'de olması Çinlileri etkileyecektir" dedi.

Wanda Grup Başkan Yardımcısı Ning Ci Feng ise Basın Ekspress'teki projenin Wanda'nın ilk yurtdışı otel projesi olduğuna işaret ederek, "Bu projenin büyük başarıya ulaşacağına inanıyorum. Çin'de 4 marka altında 104 otelimiz var. Bunların 17'si Wanda Vista markası altında faaliyet gösteriyor" şeklinde konuştu. Ci Feng, Pekin'den İstanbul'a THY uçağı ile geldiğine işaret ederek, "Uçağın yarısından fazlası İstanbul'a gelen Çinli işadamlarıyla doluydu" dedi.