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Çinli ICBC, dünyanın en değerli markası oldu

Brand Finance tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2017" araştırmasından derlenen bilgilere göre, dünyanın en değerli 500 banka markasının toplam değeri bu yıl 1 trilyon 74 milyar dolara ulaştı.

09 Şubat 2017 Perşembe 15:58
Çinli ICBC, dünyanın en değerli markası oldu

 Çin'in en büyük bankası ICBC, dünyanın en değerli banka markası oldu. Çinli bankaların marka değeri bu yıl 2012'ye göre yüzde 225 artarak 258 milyar 480 milyon dolara yükseldi. AA

Son Güncelleme: 09.02.2017 16:00
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