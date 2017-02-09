Çinli ICBC, dünyanın en değerli markası oldu

Brand Finance tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2017" araştırmasından derlenen bilgilere göre, dünyanın en değerli 500 banka markasının toplam değeri bu yıl 1 trilyon 74 milyar dolara ulaştı.