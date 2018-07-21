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Çinliler 'tax free' alışverişi sevdi

Dünyada yapılan tax free olarak bilinen KDV iadeli satışların neredeyse yarısını yapan Çinlilerin bu yıl Ocak-Nisan aylarında Türkiye'de yaptığı alışveriş tutarı rekor oranda artarak 88.5 milyon TL'ye ulaştı

21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:50
Çinliler 'tax free' alışverişi sevdi

EKONOMİ SERVİSİ

Dünyada yapılan tax free (KDV iade) satışlarının yüzde 40'ını oluşturan Çinlilerin bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de yaptığı alışveriş tutarı yüzde 275 artışla 88.5 milyon TL'ye ulaştı. Türkiye'deki tax free alışverişlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, tax free satışlarının bu yılın ilk 6 aylık bölümünde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artış gösterdiğini belirterek, "İlk 6 ayda KDV iadesi tamamlanan işlemlerin mağazalardaki toplam satış tutarı 467 milyon TL’ye ulaştı.

Ağırlıklı olarak bu büyüme yapılan satışlarda ki averaj harcamanın artışı ile oldu" dedi. Şeyhun, işlem adetlerinin yine aynı dönemde yüzde 5'lik bir artış gösterdiğini ifade ederek, averaj harcamanın artmasında en önemli sebebin perakende sektörünün avro ve doların yükselişine karşı yapmış oldukları fiyat ayarlamalardan geldiğini söyledi.

Çinliler yıla damga vurdu

2018 yılına Çinliler'in damga vurduğunu aktaran Şeyhun, şunları anlattı: "Çinli ziyaretçilerin yapmış olduğu tax free alışverişler ilk 6 ayda yüzde 275 artarak, 88.5 milyon TL oldu ve işlem adetleri de yüzde 108 arttı. Bu Türkiye perakendesi için müthiş bir atılım oldu. Çinli ziyaretçiler toplam pazarın yüzde 20'lik kısmını oluşturdu. Düşünün ki Çinlilerde bu büyüme olmasaydı, Türkiye’nin ilk 6 aydaki tax free satışları yüzde 48 büyüme yerine yüzde 30'lara inecekti.

Çinli ziyaretçilerin Türkiye'yi keşfetmesi, yaptıkları alışveriş ve ziyaretten memnun kalmaları Türkiye'ye daha fazla lüks yabancı markanın yatırım yapmasına çok ciddi katkıda bulunacaktır. Ruslarda da sağlıklı büyüme sürüyor. Rus ziyaretçilerin tax free satışları da yılın ilk 6 ayında yüzde 37 artış gösterdi.

En önemlisi bu büyüme, averaj alışveriş tutarından bağımsız bir şekilde işlem adetlerindeki yüzde 22 artışın desteği ile geldi. Dünya Kupası'nın da temmuz ortasında bitmesi ile beraber ağustos ve eylül aylarında Rus ziyaretçilerin yaptığı alışverişin daha da ivme kazanmasını bekliyoruz."

Çok turist çok harcama

Şeyhun, Körfez ülkelerinin halen Türkiye'nin tax free perakendesinin en önemli kısmını oluşturmaya devam ettiğini aktararak, "Tax free rakamlarının yüzde 35'i körfez ülkelerinden ve İran'dan geliyor, büyüme hızları geçen senelere göre ilk 6 ayda azalmış görünse de Haziran ayında farkı kapattılar. Burada tabii ki Ramazan Bayramı'nın da öne kaymasının etkisi oldu" dedi.

Haziran ayı datalarının 2018'in rekorunu kırdığını vurgulayan Şeyhun, işlem adetleri yüzde 27 ve averaj harcama yüzde 79 artış gösterirken, toplam tax free satışlarının yüzde 127 artış gösterdiğini kaydetti. Şeyhun, buradaki en önemli noktanın yüzde 27'lik işlem artışı olduğuna işaret ederek, "Çünkü Türkiye'ye daha fazla turist gelmeye başladığının ve bu gelen turistlerin de alışveriş yaptığının kanıtı işlem adetlerinde aranmalı" diye konuştu.

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