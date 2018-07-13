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Çırağan'da rekor bütçeli Hint düğünü

2016 yılındaki terör eylemleri nedeniyle uzun süredir büyük Hint düğününe ev sahipliği yapamayan İstanbul, rekor bütçeli düğünle 2018'e iyi bir başlangıç yaptı

13 Temmuz 2018 Cuma 17:22
Çırağan'da rekor bütçeli Hint düğünü

Türkiye'de gerçekleştirilen Hint düğünlerinin lider şirketi Inventum Global tarafından organize edilen düğünle Hindistan’ın gözü yeniden İstanbul’a çevrildi. Hindistan’ın çimento kralı; Hindistan’ın en zengin 40 ailesinin de davetliler arasında bulunduğu ihtişamlı bir düğün ile oğlunu evlendirmek için İstanbul’u tercih etti. 9-11 Temmuz tarihleri arasında Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da gerçekleşen muhteşem düğüne 300’ü aşkın davetli katıldı.

Yeni Mesaj'ın sorusu üzerine Inventum Global yetkilileri düğünün maliyetine ilişkin bilgi veremeyeceklerini kaydetti. Hindistan'dan tırlar dolusu özel dekor malzemelerinin yanı sıra dev anakonda yılanının bile İstanbul'a getirilmesi hesaba katıldığında üç gecelik düğünün maliyetinin 4-6 milyon dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Zira düğün için hazırlıklara aylar öncesinden başlandı. Tamamen gizlilik içerisinde hazırlıkları sürdürülen düğün için son derece profesyonel Türk ve Hintli ortak çekim ekibi, teknik ekipler, aşçılar, servis ekipleri ve dekor ekipleri oluşturuldu. Düğünün detaylarına dair Hint basınında bile bilgi yer almadı. Sanatçılar ise Hindistan’dan getirildi.
HABER MERKEZİ

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