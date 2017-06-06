Cirosu 8 milyar lirayı aştı

Vodafone Türkiye’nin 2016-17 mali yıl sonuçları ve gelecek planları Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Katılımcılara Türkçe olarak hitap eden Deegan, Vodafone olarak Türkiye’de 10. yılı başarıyla tamamladıklarına işaret ederek, "Geçen mali yılımızda Türkiye’de en geniş 4.5G kapsaması sağlayan ve en fazla 4.5G müşterisine sahip operatör olduk. Sabit internette yüzde 55 büyüme ile 562 bin müşterimiz oldu. Servis gelirlerimiz yüzde 16 artışla 8 milyar TL’ye ulaştı. 20 milyar TL’ye yaklaşan yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Türkiye’nin potansiyeline hep inandık. Türkiye’nin geleceğine de güvendiğimizi söylemek istiyorum. Bunun için önümüzdeki mali yılda 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapacağız" dedi.

Toplantıda Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da şirketin mobil müşteri sayısının 22.8 milyona ulaştığına işaret ederek, "Şirketin sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise yüzde 60 arttı. Bu artışta, sabit genişbant (internet) abone sayısının yüzde 55 artarak 562 bine ulaşması etkili oldu. Böylece, üç büyük operatör arasında sabit genişbant abone bazını en hızlı büyüten şirket Vodafone oldu. 'Vodafone Yanımda' uygulamasıyla dijital müşteri deneyimini artıran şirket, bu uygulamayı kullanan abone sayısını 14 milyona çıkarırken, yaklaşık 44 milyon kişiyi de çeşitli avantajlarla ödüllendirdi" şeklinde konuştu.

Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Derya Hatiboğlu da, şirketin 2016-17 mali yılında 1.2 milyar TL’lik yatırım yaptığına işaret ederek, böylece Vodafone Türkiye'nin 2006 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığı toplam yatırımın 20 milyar TL’yi aşacağını kaydetti.

İnternet kotalarını sosyal medya ve video yutuyor

Vodafone Türkiye'nin verdiği bilgiye göre Türkiye'de mobil veri trafiği 4.5G öncesi döneme göre iki katına çıktı. Toplam mobil veri trafiğinin yüzde 38’i Vodafone 4.5G şebekesi üzerinden gerçekleşti. Toplam 4.5G trafiğinin yüzde 29’u sosyal medyadan, yüzde 39’u videodan geçti. En fazla kullanılan uygulamalar YouTube, Facebook ve Instagram oldu. EKONOMİ SERVİSİ