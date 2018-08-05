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Concorde De Luxe, bir ödül daha aldı

Antalya’nın doğal güzellikleri ve mavi bayraklı kumdan plajlarıyla ünlü Lara bölgesinde misafirlerini ağırlayan Concorde De Luxe Resort, önde gelen otellerin arasına bir kez daha adını yazdırdı

05 Ağustos 2018 Pazar 17:14
Concorde De Luxe, bir ödül daha aldı

Farklı, modern iç ve dış mimarisiyle konforlu bir tatil deneyimi yaşatan otel, Avrupa'nın önde gelen otel değerlendirme platformlarından Holiday Check tarafından açıklanan 2018 yılının en iyi otelleri arasında yer aldı. Holiday Check'in listesinde yer alan oteller 5 ve üzeri puana, en az yüzde 90 tavsiye oranına ve 50 misafir yorumuna sahip tesislerin arasından seçildi. Deniz ve kumsalın yanı sıra tarih ve kültürle de zenginleşen dopdolu bir tatil fırsatı sunan Concorde De Luxe Resort, 6 üzerinden aldığı 5.7 puanla misafir memnuniyeti ve kaliteye verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.
EKONOMİ SERVİSİ

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