Concorde De Luxe, bir ödül daha aldı

Farklı, modern iç ve dış mimarisiyle konforlu bir tatil deneyimi yaşatan otel, Avrupa'nın önde gelen otel değerlendirme platformlarından Holiday Check tarafından açıklanan 2018 yılının en iyi otelleri arasında yer aldı. Holiday Check'in listesinde yer alan oteller 5 ve üzeri puana, en az yüzde 90 tavsiye oranına ve 50 misafir yorumuna sahip tesislerin arasından seçildi. Deniz ve kumsalın yanı sıra tarih ve kültürle de zenginleşen dopdolu bir tatil fırsatı sunan Concorde De Luxe Resort, 6 üzerinden aldığı 5.7 puanla misafir memnuniyeti ve kaliteye verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.

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