Çorap ihracatçısının gözü ABD pazarında

AHMET SAFA TERZİİSTANBUL
İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ABD, AB ve Uzakdoğu Fuarlar Komitesi Başkanı Özkan Karaca, Şanghay Çorap Fuarı'na ilk kez katıldıklarına işaret ederek, hedeflerinin bu fuar üzerinden ABD pazarına ulaşmak olduğunu vurguladı. ABD’nin yıllık yaklaşık 2.2 milyar dolar ile dünyanın en büyük çorap alıcısı olduğuna işaret eden Karaca, “Türkiye, Çin’in ardından dünyanın ikinci büyük üreticisi konumunda bulunuyor. 2016’da 1.6 milyar çift çorap ihraç ettik. İhracatımızın yüzde 90’ını AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. 2010'dan sonra her yıl ortalama yüzde 16 büyüyen sektörümüz 2014’te 1 milyar 230 milyon dolar ihracata ulaştı. Ancak, 2015’de Euro-dolar paritesindeki gerilemeye paralel olarak ihracatımızda yüzde 15.9 kayıp yaşadık. Paritenin yeniden lehimize dönmesi üzerine pazar çeşitliliği yakalamak ve ihracatımızı artırmak için rotamızı bir türlü istediğimiz payı alamadığımız ABD’ye çevirdik. Halen yaklaşık 15 milyon dolar olan ABD’ye çorap ihracatımızı artırmak için iki hafta önce Las Vegas’taki Magic Show Fuarı’ndaydık. ABD’li çorap alıcılarına ulaşmak için en doğru adreslerinden biri de Şanghay’daki CHPE Fuarı. Çünkü hem ABD’li hem Avrupalılar, en büyük alımlarını bu fuarda gerçekleştiriyorlar. ABD 2.2 milyar dolarlık çorap ithalatının 1.3 milyar dolarlık kısmını Çin’den yapıyor."