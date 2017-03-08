Çorap ihracatçısının gözü ABD pazarında İhracatının yüzde 90’ını AB ülkelerine yapan yerli çorap üreticisi, Şanghay’daki dünyanın en büyük çorap fuarı olan Şanghay Çorap Fuarı’na (CHPE) ilk kez katıldı. Çorap ihracatçıları, sadece Çin’den 1.3 milyar dolarlık ithalat yapan ABD’yi hedef pazar olarak belirledi

08 Mart 2017 Çarşamba 17:03 Bu haber kez okundu.