Çoruh’un gerdanlıkları kazandırıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerine göre, Türkiye'nin ve Artvin'in gurur projeleri olan Muratlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Borçka Barajı ve HES ile Deriner Barajı ve HES tesislerinin inşa edilmesiyle ülkenin elektrik enerji üretimine büyük katkı sağlandı. 115 megavat kurulu güç ve yıllık 444 milyon kilovatsaat enerji üretimine sahip Muratlı Barajı ve HES'de, 30 Mayıs 2017 itibarıyla, hizmete alındığı 2005 yılından beri toplam 4.91 milyar kilovatsaat enerji üretilerek ekonomiye 1 milyar 129 milyon liralık gelir sağlandı. Yıllık 1 milyar 39 milyon kilovatsaat enerji üretimine sahip, kurulu gücü 300 megavat olan 10 yıldır faaliyette olan Borçka Barajı ve HES ise aynı tarih itibarıyla 8.55 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle 1 milyar 967 milyon lira kazandırdı. AA