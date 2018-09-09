Çukurova'da 'beyaz altın'a dönüş

Adana'da pamuk üretiminin son yıllarda artış göstermesi, pamukların işlendiği Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK) tesislerinde de hareketlik yaşanmasını sağladı.

Çukurova'da beyaz altın pamuğun yıllarca en büyük alıcı kurumlardan, çiftçiye ilaç ve tohumluk desteği verirken ortaya koyduğu fiyatla da piyasada denge unsuru olan ÇUKOBİRLİK'in, kütlü pamuğun çekirdeklerinden ayrılıp balya haline getirilmesi işlemlerinin yapıldığı çırçır tesislerinde uzun süre sessizlik hakim oldu.

Pamuk üreticilerini desteklemek amacıyla 1940'lı yıllarda kurulan ÇUKOBİRLİK, yörede pamuk üretiminin son yıllarda azalması nedeniyle daha çok soya, ayçiçeği ve kanola gibi ürünleri yetiştiren çiftçilerle buluştu.

Ekim alanı düşmüştü

Adana'da 2011'den 2016'ya kadar ekim alanı ve üretimi yarı yarıya düşen pamuk, son 2 yılda hükümetin ortaya koyduğu bölgesel bazlı teşvik sistemi sayesinde Çukurova'da yeniden ivme kazandı. Geçen yıl 330 bin dekarda 180 bin ton civarı toplanan pamukta, bu yıl ekim alanının yaklaşık 400 bin dönüme ulaşması, rekoltenin ise 200 bin tonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Pamuk üretimindeki bu artış ÇUKOBİRLİK'e de yansıdı. Uzun süredir çırçır tesisleri nispeten sessiz olan ÇUKOBİRLİK'te hasat mevsiminin henüz başında olunmasına rağmen artan pamuk üretimi nedeniyle önceki dönemlere göre hareketlilik yaşanıyor.

İthalat hız kesmiyor

Türkiye'de geçen yıl 852 bin ton pamuk üretildi. Bu haliyle Türkiye dünyada en fazla pamuk üreten 7. ülke konumunda. İlk sırada 6.2 milyon tonla Hindistan, ikinci sırada 5.3 milyon tonla Çin, üçüncü sırada ise 4.2 milyon ton ile ABD yer alıyor. Çin 8.1 milyon ton ile tüketimde ilk sırada yer alıyor. Türkiye ise 1 milyon 481 bin ton tüketimle 4. sırada bulunuyor. Çin 2.8 milyon ton pamuk ithal ederken, Türkiye'nin ithalatı ise 629 bin ton. Lif pamuk ithalatımız ise 792 bin ton...

Türkiye pamuk ithalatına 2015'te 1 milyar 233 milyon dolar, 2016'da 1 milyar 238 milyon dolar, 2017'de ise 1 milyar 676 milyon dolar ödedi.

Pamuğa dönüş başladı

ÇUKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Seçgin Sakar, Adana denince akla gelen tarımsal ürünlerin başında pamuğun yer aldığını söyledi. Bir dönem eski günlerinden uzaklaşan pamuk üretiminin son 2-3 yıldır toparlandığının altını çizen Sakar, "Pamuğa dönüş başladı.

Tabii bunda hükümet politikası önemli... Katma değerinin çok yüksek olmasından kaynaklanan piyasadaki yansımaları önemli. Girdi maliyetleri, destekleme fiyatları önemliydi. Biz hedef olarak kurumumuza gelen pamuğun tamamını almaya çalışacağız. Altyapıyı o şekilde hazırladık. Üreticiden geçmiş yıla göre en az yüzde 30-40 daha fazla ürün alacağımızı tahmin ediyorum. Geçen yıl üreticiden yaklaşık 27 bin ton kütlü pamuk, bin 500 ton civarında soya ve ayçiçeğinin alımını yaptık. İnşallah bu rakamlar bu yıl artacak" dedi.

