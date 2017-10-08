Dalında 1.5 markette 5 lira

Türkiye'nin yıllık ortalama 4 milyon tonu bulan narenciye üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Adana'da, dalında 1.5 liraya satılan limonun marketteki kilo fiyatı 5 liraya ulaştı. Adana Ziraat Odası 2'nci Başkanı Cahit İncefikir, hasadı devam eden limonda, düşük rekolte ve yeni yasayla mecburi hale gelen paketleme nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyledi. Narenciye bahçelerine her yıl yapılan bakımların, üretici açısından girdi maliyetlerini yükselttiğini dile getiren İncefikir, "Meyvelerin kesim dönemindeki veya daha sonra oluşacak rakamlar, mevsim koşullarına arz-talep dengesine, dış ülkelerin kendi meyvelerinin ihracat koşullarına göre somut olarak oluşur. Bu fiyat oluşumu zaman zaman iniş- çıkış şeklinde olabileceği gibi belirli bir ivmeyle farklı cinslerde inişler ve çıkışlar da olabilir" dedi. EKONOMİ SERVİSİ