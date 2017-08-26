Darısı Türkiye'nin başına

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL

2017 yılının ilk yarısında, Türkiye’nin ihracatı 71 milyar 583 milyon dolar, ithalatı ise 99 milyar 658 milyon dolar oldu. Bu dönemde 28 milyar 75 milyon dolar dış ticaret açığı veren Türkiye’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 71.8 olarak kayıtlara geçti. Ege Bölgesi ise Türkiye ortalamasından 30 puan daha iyi bir performans sergiledi. Türkiye’de ihracatta ikinci sırada yer alan Ege Bölgesi’nin 2017 yılının ilk yarısındaki ihracatı gümrük müdürlüklerinin kayıtlarına göre ise; 10 milyar 467 milyon dolar oldu.



Bu dönemde Ege Bölgesi’nin ithalatı ise 10 milyar 449 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege Bölgesi’nin dış ticaret hacmi ise; 20 milyar 916 milyon dolara ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre Ege Bölgesi illeri; İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Balıkesir, Afyon, Muğla, Kütahya ve Uşak 2017 yılının Ocak – Haziran döneminde 8 milyar 509 milyon dolar ihracata imza atarken, İzmir dışındaki 8 ilin ihracatı, ithalatını geçti.

Ege'de en fazla ihracat İzmir’den

İzmir, 2017 yılının Ocak – Haziran döneminde 4 milyar 332 milyon dolar ihracat ile Ege Bölgesi illeri arasında ilk sırada yer aldı. İzmir’in ithalatı ise 4 milyar 706 milyon dolar oldu. İzmir’in dış ticaret hacmi 9 milyar 39 milyon dolara ulaştı. İzmir’i 1 milyar 721 milyon dolarlık ihracatla Manisa izledi. Manisa’nın ithalatı ise 1 milyar 434 milyon dolar, dış ticaret hacmi ise; 3 milyar 155 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bornoz ve havlu üretiminin başkenti Denizli, 2017 yılının Ocak – Haziran döneminde 892 milyon dolarlık ithalata karşılık, 1 milyar 291 milyon dolarlık ihracat yaptı. Aydın, 116 milyon dolarlık ithalata karşılık 324 milyon dolar ihracat yaptı.



Balıkesir, 246 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatı 165 milyon dolarda kaldı. Su ürünleri ihracatının merkezi konumundaki Muğla 2017 yılının ilk yarısında 214 milyon dolarlık ihracat rakamını hanesine yazdırırken, ithalatta ise 105 milyon doları gördü. Türkiye’nin en önemli mermer ve yumurta ihracat merkezlerinden Afyon 2017 yılının Ocak – Haziran döneminde 68 milyon dolarlık ithalat yaparken, ihracatı 155 milyon dolara ulaştı. Uşak 122 milyon dolar ihracata karşılık 117 milyon dolar ithalat yaparken, Kütahya 101 milyon dolar ihracata karşılık 92 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi.