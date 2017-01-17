Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Darphane'nin altın üretimi dip yaptı

Darphane, geçen yıl basımını gerçekleştirdiği 7 milyon 177 bin 348 adet Cumhuriyet altını ile son 16 yılın en düşük üretimini gerçekleştirdi.

17 Ocak 2017 Salı 14:59
Darphane'nin altın üretimi dip yaptı

Altında fiyatların 2016 boyunca rekor üstüne rekor kırması, fiyatları Cumhuriyet altınında 900 liraya, yarım altında 442 liraya, çeyrek altında ise 221 liraya taşımıştı. Gram altındaki rekor fiyatlar, geçen yıl Darphane'nin üretimine de yansıdı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2016'da altın üretiminde 2015'e göre yüzde 4, 2014'e göre yüzde 48 ve 2013'e göre de yüzde 74 düşüş oldu. 2001'den itibaren altın üretim rakamlarına bakıldığında da, geçen yıl piyasaya verilen altın miktarı 16 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, Darphane'nin 2015'te 7 milyon 476 bin 907 adet olan üretimi geçen yıl 7 milyon 177 bin 348 adede geriledi. Darphane'nin 2016'da ürettiği altınların toplam ağırlığı da 24,8 ton oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Darphanenin Altın üretimi Dip YaptıDarphaneAltın üretimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık şeker fabrikalarına talip!
Bakanlık şeker fabrikalarına talip!
Cari açıkta rekor
Cari açıkta rekor
Yerli mısır şekeri üreticileri de Cargill'den rahatsız
Yerli mısır şekeri üreticileri de Cargill'den rahatsız
Japonlara yatırım çağrısı
Japonlara yatırım çağrısı
Türkiye'nin havalimanları yükseliyor
Türkiye'nin havalimanları yükseliyor
Organik tarım dünyayı besler
Organik tarım dünyayı besler
Domatesin yüzde 30'u seradan
Domatesin yüzde 30'u seradan
Turkcell, Tepebaşı'na geri döndü
Turkcell, Tepebaşı'na geri döndü
'Mermer lobisi kurulmalı'
'Mermer lobisi kurulmalı'

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim