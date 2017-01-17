Darphane'nin altın üretimi dip yaptı

Altında fiyatların 2016 boyunca rekor üstüne rekor kırması, fiyatları Cumhuriyet altınında 900 liraya, yarım altında 442 liraya, çeyrek altında ise 221 liraya taşımıştı. Gram altındaki rekor fiyatlar, geçen yıl Darphane'nin üretimine de yansıdı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2016'da altın üretiminde 2015'e göre yüzde 4, 2014'e göre yüzde 48 ve 2013'e göre de yüzde 74 düşüş oldu. 2001'den itibaren altın üretim rakamlarına bakıldığında da, geçen yıl piyasaya verilen altın miktarı 16 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, Darphane'nin 2015'te 7 milyon 476 bin 907 adet olan üretimi geçen yıl 7 milyon 177 bin 348 adede geriledi. Darphane'nin 2016'da ürettiği altınların toplam ağırlığı da 24,8 ton oldu.

AA