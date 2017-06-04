Değişik bir sebze: Kale

Türkiye’de Gedik Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret AŞ tarafından The Vegist markasıyla Kale cips üretildi. Ürünü özellikle vejetaryenler tercih ediyor. Kale sebzesinin kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı, prostat ve kolon kanserlerine karşı koruyucu olduğu, akciğer tıkanıklığını azaltabildiği, lupus ve romatoid artrit gibi otoimmün sistem rahatsızlıklarıyla mücadelede yardımcı olduğu, mide ile karaciğer ve bağışıklık sistemine faydalı olduğu belirtiliyor. Dahası kale sebzesinin sığır eti ile kıyaslandığında; demir, protein ve kalsiyum açısından daha zengin olduğu ortaya çıktı. EKONOMİ MERKEZİ