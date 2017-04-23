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Dell’den yeni iş bilgisayarları

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell, yeni kurumsal bilgisayar serisini İstanbul’da tanıttı

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Dell’den yeni iş bilgisayarları

Özellikle son 30 yılı aşkın sürede teknoloji endüstrisinin hem kendi içinde inanılmaz bir dönüşüme şahit olduğuna, hem de diğer sektörleri baştan aşağıya yenilediğine değinen Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu, “Günümüzün işgücü de bu dönüşümden etkilendi ve bugün bambaşka bir nesil, farklı bir çalışma modelini benimsemiş durumda” dedi. Dumlu, Dell Technologies olarak dünya çapında 17 Ar-Ge merkezinde yılda 4.5 milyar dolarlık araştırma geliştirme yatırımında bulunduklarını açıkladı. Dell EMC Kurumsal Son Kullanıcı Çözümleri Pazarlama Müdürü Burak Ereren de, tüm Dell kurumsal PC ürün portföyünü, tüketicilerin ve profesyonellerin üretkenliği ve yaratıcılığı maksimuma çıkarmasına ve gerçeğe en yakın görüntüleme deneyimlerinin keyfine varmasına yardımcı olan Microsoft Windows 10 ve yeni 7. nesil Intel Core işlemcileriyle yenilediklerini belirtti. Dell'in yeni notebook'larının en temel özelliğini pil ömrünün 15 saate çıkması teşkil ediyor. Dell’in yeni iş bilgisayarlarının fiyatları 1500 dolardan başlıyor. EKONOMİ SERVİSİ

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