Denizbank satılcak mı? Gözler BDDK'da

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kamu şirketi Emirates NBD (National Bank of Dubai - Dubai Milli Bankası- Bank İmarat Dubai Vatani), Rus Sberbank'ın 2012'de yıl önce 3.5 milyar dolara satın aldığı Denizbank AŞ'nin yüzde 99.85 hissesini 14.6 milyar liraya (3.2 milyar dolar) satın aldı. Sberbank'a ödenecek faiz ile bu tutarın yaklaşık 4 milyar doları bulabileceği belirtiliyor.

Emirates NBD'den yapılan açıklamada, Sberbank'ın Denizbank AŞ'deki yüzde 99.85 hissesini Emirates NBD'ye satması konusunda kesin anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, satış işleminin kapanışının, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Denizbank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının onayına tabi olduğu, işlemin 2018 yılı içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emirates NBD Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Shayne Nelson, "Bu işlem, Emirates NBD için çok önemli bir dönüm noktasıdır ve hissedarlara ilk yıldan itibaren artan bir değer katacaktır" ifadelerini kullandı.

Denizbank, 20 Mart 1997 yılında Zorlu Holding tarafından Denizcilik Bankası'nın özelleştirilmesi sonucunda alındı.

Bu arada DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Hem ismimiz hem yönetimimiz iş başında. DenizBank ismi de kalacak. Yönetimin iş başında kalması da hisse alım sözleşmesinde alıcı tarafın bir talebiydi" dedi.

7 yerden onay alınacak

Ateş, DenizBank'ın operasyonlarını yürüttüğü 5 ayrı ülkedeki 7 ayrı kamu otoritesinden onay alınacağını aktararak, "Satış işlemi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rekabet Kurumu onaylarına tabi. Her yerde bankası olan bir kurum olduğumuz için; Avusturya'da FMA, Moskova'da Rusya Merkez Bankası'nın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Merkez Bankası'nın da onayına tabi. Bir de Bahreyn'den onay alacağız, orada da ayrı operasyonumuz var. Bu onaylar tamamlandıktan sonra satış gerçekleşecek. Bu ne kadar kısa sürede gerçekleşirse hepimiz açısından daha iyi" diye konuştu.

Değeri 300 milyon dolar azaldı

Aradan geçen süre içerisinde banka Zorlu Holding'den Belçikalı Dexia'ya, Dexia'dan Rus Sberbank'a, Sberbank'tan da Dubaili Emirates NBD'ye satıldı. 2012 yılına göre 300 milyon dolar daha ucuza satılan Denizbank'ın döviz kurlarının lira karşısında aşırı değer kazanması nedeniyle TL değeri ise 7.8 milyar lira arttı.

BDDK'nın kararı merak konusu

Türkiye'de hükümete yakın medya BAE'nin 15 Temmuz darbe girişimi arkasında yer aldığını sık sık gündeme getiriyor. Bu görüş dikkate alındığında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) satışa izin verip vermeyeceği tartışma konusu.

Öte yandan AK Parti Hükümeti'nin de BAE ile ilişkileri dibe vurmuş durumda. BAE, Katar'a sıkı abluka uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye'deki 9. Körfez bankası

Satış işleminde kesin anlaşmaya varılması ile Körfez sermayeli olarak faaliyetlerini sürdüren 8 bankaya Emirates NBD de eklenirken, böylece Körfez'in en büyük 3 bankası da Türkiye'de yer almış oldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren Körfez sermayeli diğer bankalar şunlar:

A&T Bank, Abank, Albaraka Türk, Burgan Bank, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Turkish Bank ve Türkiye Finans... Türkiye ve yurt dışında toplam 751 şube ve 14 binin üzerinde çalışanla hizmet veren Denizbank'ın, aktif büyüklüğü 169 milyar liranın, piyasa değeri ise 23 milyar liranın üzerinde bulunuyor. Emirates NBD, halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri ile yurt dışında toplam 228 şube ile hizmet veriyor.