Deri sektörü derin krizden çıktı

AHMET SEFA TERZİ/İSTANBUL

Son iki yılda bölgede yaşanan siyasi ve ekonomik sıkıntılardan sonra rotasını dünyanın en büyük pazarlarına çeviren Türk deri sektörü, Rusya ile de ilişkilerin düzelmesiyle atağa kalktı. Türkiye’nin dünyanın en büyük deri ihracat çılarından biri olabileceğine vurgu yapan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, “2017 yılının ilk çeyreğini bitirdiğimiz 31 Mart itibariyle ihracat rakamlarımız oldukça umut vaat edici bir görünümde. Deri ve deri mamulleri sektörümüzde ihracatımızda yüzde 14 oranında artış yaşanmış, sektörümüzün ihracatı 367 milyon dolar a ulaşmıştır. Çeşitlendirdiğimiz ihracat pazarlarımızda Türk dericisi olarak grafiğimiz hep yukarı yönde seyrediyor. Yılın bu döneminde Avrupa Birliği ülkeleri en büyük ihracat pazarımız oldu ve bu pazarda yüzde 12 artış oranı kaydeden sektörümüz ihracatını 160 milyon dolara yükseltti” dedi. Yılın ilk çeyreğinde hem değer hem miktar bazında artış yaşandığını belirten Şenocak, “Dönemsel bazda baktığımızda ise, tüm alt ürün gruplarımızdan da ihracatımızda değer ve miktar bazında artış görülüyor, özellikle ayakkabı ihracatı bu dönemde ön plana çıkan alt sektörümüz. Miktar bazında baktığımızda ise sektörümüz 39 bin ton ihracat gerçekleştirerek yüzde 20’lik bir artış yakaladı. . Hükümetimizin ve Ekonomi Bakanlığımızın ihracatçıya verdiği teşvikler ve desteklerin artması ihracat rakamlarımıza da yansıdı. İhracatçının birçok sorununa çözümler üretildi, yeşil pasaport talebimiz olumlu şekilde sonuçlandı, finansmana erişimi ve yurt dışı pazarlama konularında da taleplerimizi yerine getirdiler. Hükümetimize ve bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Rusya pazarında yüzde 74 artış

Türk deri sektörünün geleneksel pazarı olan Rusya ile ilişkilerde yaşanan düzelmenin ihracat rakamlarına direkt olarak yansıdığını vurgulayan Şenocak, “Geleneksel pazarımız olan Rusya ile ilişkilerimizde yaşanan düzelme, tüm alt sektörlerimizde bu bölgeye ihracatımızın artmasını sağladı. Rusya’ya sektörümüzün ihracatında geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre yüzde 74 oranında artış yaşanmış durumda.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 21 milyon dolar olan ihracatımız bu yıl ın ilk çeyreğinde 37 milyon dolar seviyelerine çıkmış durumda. Bu pazarda özellikle en ön plana çıkan alt sektörümüz ise deri ve kürk konfeksiyon ihracatı oldu. Rus ekonomisinin iyiye gitmesi ve petrol fiyatlarının artmasıyla bu pazara olan ihracatımız da her geçen gün daha iyi seviyelere gelecektir. Rusya'daki olumsuz gelişmenin nedeni sadece son dönemdeki siyasi sorunlardan kaynaklanmıyordu. 2013 yılından itibaren dünyadaki parasal daralmadan dolayı Rusya'da bir gelir kaybı oldu.

Bu nedenle bizim sektörümüzde talep daralması yaşandı. Yaşanan siyasi gelişmeler de son belirleyici nokta olmuştu ve geleneksel pazarımızda çok ciddi bir daralma yaşamıştık.

Fakat bu pazara her geçen gün artan ihracatımız sektörümüze umut oluyor. Sadece mart ayı baz alındığında Rusya Federasyonu’na yaptığımız 16 milyon dolarlık ihracat ve yakaladığımız yüzde 93’lük artış bunun bir göstergesi” diye konuştu.

2017’nin ilk üç ayında 4 fuar

Yılın ilk çeyreğinde İDMİB olarak 4 fuara katıldıklarına değinen İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, “Bu seneye katıldığımız 4 fuar ile çok hızlı bir giriş yaptık. 130 firmamızla birlikte bu fuarlara adeta çıkarma yaptık. Hong Kong’ta katıldığımız APLF fuarına 41 firmamız ile en kalabalık milli katılımı gerçekleştiren ülkeydik. Katıldığımız fuarların hepsinde ülke olarak kendimizden söz ettirdik. Türk derisi dünyanın neresine giderseniz gidin bir markadır” dedi.