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Deri sektörü yarı kapasiteyle çalışıyor

 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, Türk deri sektörünün kapasite kullanım oranının 2017 yılı itibari ile yüzde 50-60 civarında olduğuna işaret ederek, "Bu da firmalarımızın yarı kapasite ile çalıştığını gösteriyor" dedi

15 Ekim 2017 Pazar 16:52
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Deri sektörü yarı kapasiteyle çalışıyor

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

Türk deri sektörünün ilk 9 aylık performansını değerlendiren İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, sektörün 2017 yılının ilk 9 ayında 1.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9’luk bir artış yakaladığını belirtti. Şenocak, şöyle konuştu: "Sektörümüz yaşadığı sıkıntıları arkada bırakarak yoluna devam ediyor.

2017 yılı sektörümüz açısından çok başarılı geçiyor. Pazarlarımızı çeşitlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Sevindirici bir durum da kilogram başına ihracatımız materyal fiyatlarının düşmesine rağmen artış gösteriyor. Bu da her geçen gün daha katma değerli ürün ihraç ettiğimiz anlamına geliyor. Bu sene Türkiye’nin genel ihracatından aldığımız pay yüzde 1 civarında. Bu payı artırabilmek için katma değeri yüksek ürün ihraç etmemiz ve kapasite kullanım oranımızı artırmamız lazım.” Türk deri sektörünün potansiyelinin altında çalıştığını belirten Şenocak, “Sektörümüzün kapasite kullanım oranları 2017 yılı itibari ile yüzde 50-60 civarında. Bu da firmalarımızın yarı kapasite ile çalıştığını gösteriyor.

Devletimizin kurulu kapasite kullanımlarına yönelik getireceği bir teşvik sistemi hem istihdamımızı hem de ihracatımızı artıracaktır. Sektörümüz mevut kapasitesiyle doğrudan 63 bin kişiyi istihdam ediyor. Dolaylı olarak yan sektörlerimizle birlikte bu rakam 200 bin civarlarına ulaşıyor” şeklinde konuştu. 

Ana pazar Rusya

Şenocak, Rusya pazarında yüzde 93’lük artış yaşandığının altını çizerek, "2017 yılının ilk 9 aylık döneminde Rusya’ya 134 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 93’lük bir artış yakalamış durumdayız. Sadece Eylül ayında Rusya’ya gerçekleştirdiğimiz 15 milyon dolarlık ihracat, bu pazarın sektörümüz için ne kadar önemli olduğunun göstergesi” diye konuştu.
 

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