Deride 200 milyonluk bayram

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, ham deri ihtiyacının yurt içinden sağlanması açısından Kurban Bayramı’nın büyük önemi olduğuna işaret ederek, "Doğru kesim ile doğru saklama yöntemleri, kurban derilerini sektörümüze kazandırabilmek açısından çok önemli. Bu yıl deri ihtiyacının yaklaşık yüzde 30 oranında Kurban Bayramı’nda karşılanmasını bekliyoruz ancak bu oranlar bilinçli kesim ve stoklama koşulları ile doğrudan ilintilidir. Çok önemli bir ekonomik değer ifade eden kurban derilerinde, son yıllarda doğru kesim ve stoklamaya ilişkin olarak yapılan uyarılar ve eğitim çalışmaları neticesinde zararın önemli oranda azaldığını gözlemliyoruz. Yaklaşık 2 milyon civarında büyükbaş, 3 milyonun üzerinde küçükbaş kesilmesini beklediğimiz bayramda derilerin tamamının doğru kesim ve saklama prosedürleri ile sektörümüze kazandırılmasını arzuluyoruz. Türkiye genelinde Kurban derilerinin yaklaşık olarak 175-200 milyon TL civarında bir ekonomik değere sahip olduğunu düşünürsek doğru kesiminde ne kadar önemli olduğunu anlamış oluruz" diye konuştu.

Türkiye deri ithal ediyor

Ham deri ithalatını minimum seviyeye çekmeleri gerektiğini söyleyen Şenocak, "Türkiye ham deri ihtiyacının önemli bir bölümünü yurtiçinden temin edebilecek potansiyele sahip. Buna rağmen, son yıllarda daralma eğilimi gözlense de hala ciddi oranda ham deri ithalatı gerçekleştirmekteyiz.

İthalatımızı minimum seviyeye indirmek ve böylece ülke ekonomisine de katkı sağlayabilmek için kesimlerin doğru yapılmasına ve kesimden sonraki 2-4 saat içinde tuzlama yapılarak derilerin uygun koşullarda saklanmasına özen gösterilmeli. Modern kesimhanelerin kurulmasıyla deri kaybının en büyük sebeplerinden olan kesim ve tuzlama hataların önüne geçmek mümkün" dedi.