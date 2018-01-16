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Deride çarklar yavaş dönüyor

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, Türkiye'de deri sektörünün en büyük sorununun kapasite kullanım oranı olduğuna işaret ederek, "Sektör kapasitesinin yüzde 30'unu kullanıyor. Düşük kapasitenin nedeni iç piyasadaki sıkıntı ve hatalı teşvikler" dedi

16 Ocak 2018 Salı 17:11
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Deride çarklar yavaş dönüyor

RECEP BAHAR/İSTANBUL

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 2017 yılı içerisinde 186 ülkeye gerçekleştirdiği 1.5 milyar dolarlık ihracat ile bir önceki seneye göre yüzde 9 artış yakaladı.

Sektör olarak 2017 yılı içerisinde yeni pazarlara açıldıklarını vurgulayan İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, “Mevcut pazarlarımıza ihracatımızı artırdığımız gibi çeşitli projelerle yeni pazarlara da açılmaya başladık. İhracatımızın kilogram başı fiyatı hammadde fiyatı düşmesine rağmen 37 dolardan 72 dolara çıktı.

2017 her anlamda pozitif bir yıl oldu. Daha nitelikli ürün çıkarıyoruz. Mesela İtalyanlar kalite ürünü yeniden Türkiye'de yaptırmaya başladı. Turizmdeki canlanma da deri sektörüne olumlu yansıdı. Bir de petrol fiyatlarının artması, ihracatımıza olumlu yansıyor" dedi.

En büyük pazar Rusya

Rusya ile ikili ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmelerin ihracata etkisini vurgulayan Şenocak, “Sektörümüz için Rusya lokomotif pazar olma özelliğini 2017 yılı içerisinde de sürdürdü.

İki ülke arasında yaşanan olumlu siyasi gelişmeler ihracatımıza da direkt yansıyor. Rusya’ya 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 195 milyon dolar ihracat ile bir önceki seneye göre yüzde 72’lik bir artış kaydettik. Rusya pazarına her geçen gün katma değeri daha yüksek ürünler ihraç ediyoruz.

İkinci pazarımız Almanya, üçüncü sırada Irak var. İtalya’ya 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 87 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 17 gibi bir artış yakaladık.

Bir pazara girdiğimizde rakip ülkelerden bizi ayrıştıran yönümüzün uygun fiyat olduğu dönemler artık eskide kaldı. Türk derisinin kalite algısı her geçen gün artıyor” dedi.

Somali ve Sudan'a ayakkabı satıyoruz

Geçen yıl yeni pazarlara açıldıklarını söyleyen Şenocak, "Afrika'da Sudan'a ve Somali'ye ayakkabı satıyoruz. Bir Afrika ülkesine satış yaptığınızda, o ülkeden çevre ülkelere de mal satılıyor.

 Afrika'da ordu ve polis teşkilatı gibi resmi kurumların Türkiye'den toplu ayakkabı almaları gündemde" diye konuştu. Geçen yıl ABD'ye ihracatın yüzde 15 arttığını söyleyen Şenocak, şunları söyledi: "ABD'de 40-50 milyar dolarlık bir deri pazarı var.

Bundan sadece 56 milyon dolarlık bir pay alıyoruz. Bu rakam çok düşük… Bunu artırmak için New York'taki Türk Ticaret Merkezi'nin bir ya da iki katını deri ürünleri için showroom haline getirmeyi planlıyoruz.

Öte yandan İsrail'e ihracat artıyor. Kuzey Kore'ye bile mal gönderiyoruz" İran'ın pazarını yüzde 75'e varan gümrük oranlarıyla koruduğunu dile getiren Şenocak, "Bu şartlarda İran pazarına girmek zor. Orada pazara İran'dan yüksek miktarda petrol alan Çin hakim" dedi.

Vergiler ithalatı düşürdü

Türkiye'nin deri konfeksiyon ürünlerine gümrük vergisi uygulamaya başladığını kaydeden Şenocak, "İthalat geçen yıl yüzde 55 düştü.

Ayakkabı ve saraciyede ise daha önce gümrük vergisi uygulaması başlamış ve iç piyasada satışları olumlu etkilemişti" diye konuştu.

Şenocak, sektörün hammadde tedarikinde önemli ölçüde dışa bağımlı olduğuna işaret ederek, "Büyükbaş hayvan derisinin yüzde 70'i içeriden karşılanıyor. Küçükbaşta ise dışa bağımlılık daha yüksek" dedi.

En büyük sorun kapasite fazlalığı

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, Yeni Mesaj'ın "Sektörün en ciddi sorunu nedir?" sorusu üzerine şunları söyledi: "En büyük sorunumuz kapasite düşüklüğü... Türkiye'de 500 milyon ayakkabı ve 30 milyon deri ceket üretme kapasitesi var.

Hesap kitap yapılmadan teşvikler verildi. Bundan sonra hesap kitap yapılmadan Organize Sanayi Bölgesi kurulmamalı, teşvik verilmemeli.

Türkiye'de 300 tane tabakhane (hayvan postunu kullanılacak duruma getirme işleminin yapıldığı yer) var. Bunların 30-40'ı çalışıyor. Binlerce makine atıl vaziyette. Yurtdışı mağaza teşviklerinde de düzensizlik var.

Türk markaları birbirine yakın noktalarda mağaza açarak, adeta birbirinin ayağına kurşun sıkıyor.

İç piyasada ise bu yıl kış olmadığı için kışlıklarda büyük sıkıntı var." İç piyasada vadelerin 18 aya kadar uzadığını dile getiren Şenocak, “İhracat artarsa, üreticinin eli iç piyasa aktörlerine karşı kuvvetlenir” diye konuştu.

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