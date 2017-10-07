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Deride hedef 5 milyar dolar ihracat

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Galiko; tasarım, yenilikçilik, markalaşma ve Ar-Ge'ye yapılacak yatırımlarla bugün 1.5 milyar dolar seviyesinde olan deri ve deri mamulleri ihracatının 5.2 milyar dolara çıkarılabileceğini kaydetti

07 Ekim 2017 Cumartesi 16:46
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Deride hedef 5 milyar dolar ihracat

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Galiko, tasarım, inovasyon, markalaşma ve Ar-Ge'ye yapılacak yatırımlarla 1.5 milyar dolar seviyesinde olan deri ve deri mamulleri ihracatını 5.2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.


Türk deri sektöründe tasarımı, kaliteyi ve üretilen derilerin kullanım olanaklarını artırmak, uygulanabilir özgün fikirler geliştirmek amacıyla düzenlenen "Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması"nın bu yılki teması 'propaganda' olacak. Deri mühendisi ve tasarımcıdan oluşan takımların hazırladıkları tasarımlar, 12 Ekim'de düzenlenecek defilede sergilenecek. Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek yarışmada birinci olan takıma 10 bin lira, ikinci takıma 6 bin lira, üçüncü takıma ise 4 bin lira para ödülü verilecek.

Türkiye ucuza satıyor

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Galiko, yaptığı açıklamada, tekstil, moda tasarım bölümlerinde okuyan üniversite öğrencileri ya da mezunlarıyla, deri mühendisliği eğitimi alan üniversite öğrencilerinden ya da mezunlarından oluşan takımların katıldığı yarışmanın model itibarıyla dünya genelinde bir ilk olduğunu ifade etti.


Türkiye'nin deri ve deri mamulleri ihracatında 11 dolar olan kilogram fiyatının İtalya'da 63 dolara ulaştığını vurgulayan Galiko, "Bizim de daha katma değerli üretim ve ihracat yapmak için alın terinden çok, akıl terine ihtiyacımız var. Tasarım, inovasyon, markalaşma ve Ar-Ge'ye yapılacak yatırımlarla bugün 1.5 milyar dolar seviyesinde olan deri ve deri mamulleri ihracatımızı 5.2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Yarışma, bu anlamda çok önemli bir kilometre taşı" değerlendirmesinde bulundu. EKONOMİ SERVİSİ

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