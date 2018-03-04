Destek artınca üretim de artıyor

2015 yılında üretim alanlarının toplam kuru baklagilde 6 milyon 903 bin, nohutta 3 milyon 593 bin dekara kadar düştüğünü, kırmızı mercimek üretim alanının 2 milyon 75 bin, yeşil mercimek üretim alanının 164 bin, kuru fasulye üretim alanının 936 bin dekar olduğunu bildiren Bayraktar, “2017 yılında kuru fasulye hariç nohut, kırmızı ve yeşil mercimekte ve toplam kuru baklagillerin üretim alanlarında artış var.

2015 yılında nohut üretimi 460 bin tondu, 2017'de 470 bin tona yükseldi. Aynı yıllar hesaba katıldığında kuru fasulye üretimi 235 bin tonda 239 bin tona, kırmızı mercimek üretimi 340 bin tondan 400 bin tona, yeşil mercimek üretimi ise 20 bin tondan 30 bin tona yükseldi” şeklinde konuştu.

EKONOMİ SERVİSİ