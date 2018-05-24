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Deutsche Bank’tan 7 bin işten çıkarma

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:28
Deutsche Bank’tan 7 bin işten çıkarma

Almanya’nın en önemli bankası Deutsche Bank, maliyetleri düşürmek ve kârlılığını iyileştirmek için yeniden yapılanmanın bir parçası olarak küresel çaptaki personel sayısını mevcut 97 binden 90 binin biraz altına düşüreceğini bildirdi. Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada, bankanın hisse satış ve ticaret  işini önemli ölçüde yeniden şekillendireceği ve genel olarak bu alanda personel  sayısını yaklaşık yüzde 25 azaltmayı hedeflediği kaydedildi.  Açıklamada, personel kesintilerine ilişkin ise “Bu planların  uygulanması ile bağlantılı olarak, tam zamanlı pozisyonların, mevcut 97 binden 90  binin biraz altına inmesi bekleniyor. İlgili personel azaltımı devam ediyor”  ifadesi kullanıldı. EKONOMİ SERVİSİ

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