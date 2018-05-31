Dev arsa için imzalar atıldı

Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Öz Er-Ka İnşaat tarafından toplam 2 milyar 250 milyon TL bedelle (bugünkü kurdan 511 milyon dolar) kazanılan Galatasaray Spor Kulübü’ne ait Florya Arazisi İhalesi’nin imza töreni Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş, Galatasaray SK Gayrimenkul Geliştirme Genel Müdürü Mehmet Akif Şener’in katılımıyla gerçekleşti. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “2018’in ilk 5 ayında sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak 5.1 milyar TL değerinde ihaleyi başarıyla gerçekleştirdik. Böylesi değerli bir arazinin ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız, ülkemize ve sektörümüze olan inancın bir göstergesidir”dedi. Denize uzaklığı yaklaşık 700 metre, Atatürk Havalimanı sahasına yapılması planlanan Millet Bahçesi’ne uzaklığı ise yaklaşık 500 metre olan arazide site içerisinde az katlı konutlar üretilecek. Konutların tipleri ve fiyatları ise projeye henüz başlanmadığı için açıklanmadı. Ancak Florya’da nitelikli konutlar ABD Doları cinsinden satılıyor ve metrekare fiyatları 6-8 bin dolar arasında değişiyor. Galatasaray arsasının alanı 42 bin 383 metrekare, emsal değeri 1.30, emsa esala inşaat alanı 55 bin 98 metrekare... Bu hesapla projede metrekare konut fiyatının 10 bin dolara yakın olacağı kendiliğinden ortaya çıkıyor. COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL