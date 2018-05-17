Dev cari açıkta ‘enerji’ yük oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) verilerine göre, Türkiye’nin geçen yıl cari açığı 47.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2013-2017 dönemini kapsayan 5 yılda bu rakam yaklaşık 220 milyar dolara ulaştı. Cari açığın en büyük kalemini ise enerji ithalatı oluşturdu. Buna göre petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki artışla yükseliş gösteren Türkiye’nin enerji ithalatı son 5 yılda 213 milyar doları buldu. Enerji ihtiyacını yerli kaynaklarıyla karşılayamayan Türkiye, her yıl arz güvenliğini sağlamak için enerji alanında ithalata yönelmek zorunda kalıyor. Ülke, enerji talebini karşılayabilmek için kömür, petrol, doğalgaz ve elektrik enerjisi ithal ediyor. Türkiye, enerji açığını kapatabilmek için 2013’de yaklaşık 56 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Enerji ithalatı 2014’de 54.9 milyar, 2015’de 37.9 milyar, 2016’da 27.2 milyar dolar, 2017’de ise 37.2 milyar dolar oldu. Türkiye’nin 2013-2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde enerji ithalatı için yaptığı harcama 213 milyar doları buldu. Bu yılın 3 aylık dönemindeki enerji ithalatı faturası 10 milyar 330 milyon dolar oldu. Türkiye’nin 2013’de cari işlemler dengesi 63 milyar 642 milyon dolar açık verdi. 2014’de 43 milyar 644 milyon dolar, 2015’te 32 milyar 109 milyon dolar, 2016’da 33 milyar 137 milyon dolar, 2017’de 47 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşen Türkiye’nin carı açığı, bu yılın 3 aylık dönemindeki ise 16 milyar 380 milyon oldu.

‘Cari açık enerji açığı’

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Demir, Türkiye’nin cari açığının neredeyse enerji açığı olarak ifade edilebilecek bir nitelik kazandığını söyledi. Türkiye gibi petrol ithal eden ülkeler için enerji fiyatlarındaki artışların cari işlemler açığı üzerinde büyük bir baskı oluşturduğuna işaret eden Demir, fiyat düşüşlerinin de cari açık üzerindeki baskıları hafiflettiğini kaydetti.