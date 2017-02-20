Dev rüzgar enerji santrali hizmete girdi

Dinar RES, yılda 564 milyon kilovat/saat elektrik üreterek 235 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Güriş Holding, Dinar RES’i tamamlayarak ‘yenilenebilir enerji’ üretimi yapan santral sayısını 6 adet RES, 6 adet HES (hidroelektrik santral) ve 5 adet JES (jeotermal santral) olmak üzere toplamda 17’ye yükseltti. Dinar RES, Alman Siemens SWT 2.3-108 ve Amerikan General Electric 2.75-120 türbin teknolojisi kullanılarak hayata geçirildi. Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjsi santrali Manisa’nın Soma ilçesinde bulunuyor. Polat Enerji yatırımı olan Soma Rüzgar Enerji Santrali, 240 MW kurulu güce sahip ve yıllık yaklaşık 439 milyon kilovat/saat elektrik üretiyor. EKONOMİ SERVİSİ