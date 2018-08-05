Devlet, fındık piyasasında olmalı

Soydan, Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadının 29 Temmuz'dan bu yana sürdüğünü hatırlatarak, hasat sürerken, üreticilerin fiyat beklentilerinin ise devam ettiğini vurguladı. Halihazırda serbest piyasada 9 lira seviyelerinden alım gerçekleştiğini vurgulayan Soydan, bu fiyatın kendileri ve üreticiler adına kabul edilir olmadığını dile getirdi.Soydan, üreticiler adına makul bir fiyatın açıklanmasını beklediklerine işaret ederek, şöyle devam etti: "Serbest piyasa şartları maalesef geçmiş yıllarda olduğu gibi üreticilerimizi mağdur etmeye devam etmektedir.

Üreticilerimiz bu sezon da aynı mağduriyeti yaşamak istemiyor. Bu noktada üretici maliyeti ve refah seviyesi düşünülerek adım atılması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu adımların atılacağı açıklandı. Bizler de süreci en iyi şekilde takip ediyoruz."

AA