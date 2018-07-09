Devletten yapılandırma tanıtım kampanyası

Yazılı ve görsel iletişim kanallarını da kullanan Gelir İdaresi, hazırladığı 2.2 milyon broşür, 120 bin rehber ve kent meydanlarındaki billboardlar ve outdoor TV'lerle vatandaşa kanunun getirdiği imkanları anlatıyor.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borcu olanların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Vergi dairelerine ödemeler ise Eylül ayında yapılacak.

Kamuya borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvurular devam ederken, vatandaşların, haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor.