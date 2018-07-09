Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99534
ALTIN
185.104
DOLAR
4.5576
STERLİN
6.0503
EURO
5.3601

Devletten yapılandırma tanıtım kampanyası

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete borcu olanların yapılandırma kanununun getirdiği imkanlardan yararlanabilmesi için yoğun bir tanıtım kampanyası yürütüyor. Bu kapsamda, borçlu şirket ve kişilere 3 milyon mektup, 2 milyon SMS gönderildi

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:37
Devletten yapılandırma tanıtım kampanyası

Yazılı ve görsel iletişim kanallarını da kullanan Gelir İdaresi, hazırladığı 2.2 milyon broşür, 120 bin rehber ve kent meydanlarındaki billboardlar ve outdoor TV'lerle vatandaşa kanunun getirdiği imkanları anlatıyor.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borcu olanların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Vergi dairelerine ödemeler ise Eylül ayında yapılacak.

Kamuya borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvurular devam ederken, vatandaşların, haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21. yüzyılın savaşı böyle
21. yüzyılın savaşı böyle
Haziranda en çok dolar kazandırdı
Haziranda en çok dolar kazandırdı
Ülkelerin değeri markalarla ölçülüyor
Ülkelerin değeri markalarla ölçülüyor
İhracatın yüzde 10’u makineden
İhracatın yüzde 10’u makineden
Dolar, 4.5 bandına geriledi
Dolar, 4.5 bandına geriledi
Hazine, yüzde 19 faizle borçlandı!
Hazine, yüzde 19 faizle borçlandı!
ABD, dünya ticaretini baltalıyor
ABD, dünya ticaretini baltalıyor
Irak pazarı 'altın yumurtluyor'
Irak pazarı 'altın yumurtluyor'
54 ülkeye ihracat yapıyor
54 ülkeye ihracat yapıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim