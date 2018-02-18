DHMİ 'küresel marka' olacak

Arslan, Resmi Gazete'nin Cumartesi günkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla DHMİ Genel Müdürlüğüne yurt dışında şirket kurabilme yetkisinin verildiğine dikkati çekerek, bu sayede kurumun dünyaya açılmasının önündeki engellerin de kalktığını bildirdi.

Bundan sonraki hedeflerinin, DHMİ'nin küresel markaya dönüşmesi olduğunu belirten Arslan, "Bu bizim için son derece önemli. Sıradaki hedefimiz bu, inşallah gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

Arslan, yurt dışı merkezli kurulacak DHMİ şirketinin sermayesinin 100 milyon dolara kadar artırılabileceğini, şirketin sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasının, yönetim yetki ve sorumluluklarının DHMİ'ye ait olacağını dile getirdi.