Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116511
ALTIN
162.176
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2596
EURO
4.6518

DHMİ 'küresel marka' olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne Türkiye dışında şirket kurma yetkisi verildiğini belirterek, "DHMİ artık küresel marka haline gelecek" dedi.

18 Şubat 2018 Pazar 13:24
DHMİ 'küresel marka' olacak

Arslan, Resmi Gazete'nin Cumartesi günkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla DHMİ Genel Müdürlüğüne yurt dışında şirket kurabilme yetkisinin verildiğine dikkati çekerek, bu sayede kurumun dünyaya açılmasının önündeki engellerin de kalktığını bildirdi.

Bundan sonraki hedeflerinin, DHMİ'nin küresel markaya dönüşmesi olduğunu belirten Arslan, "Bu bizim için son derece önemli. Sıradaki hedefimiz bu, inşallah gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

Arslan, yurt dışı merkezli kurulacak DHMİ şirketinin sermayesinin 100 milyon dolara kadar artırılabileceğini, şirketin sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasının, yönetim yetki ve sorumluluklarının DHMİ'ye ait olacağını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeUlaştırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin borcu yüksek ve kısa vadeli
Türkiye'nin borcu yüksek ve kısa vadeli
Ocak yağışları çiftçiyi rahatlattı
Ocak yağışları çiftçiyi rahatlattı
Yerli muz fiyatı ithal muzla yarışıyor
Yerli muz fiyatı ithal muzla yarışıyor
Kadın esnaf sayısında artış
Kadın esnaf sayısında artış
435 bin çek karşılıksız çıktı
435 bin çek karşılıksız çıktı
Ağbal açıkladı, 2B'de başvurular 7 Mart'ta bitiyor
Ağbal açıkladı, 2B'de başvurular 7 Mart'ta bitiyor
Kayıp-Kaçak bedelini vatandaş ödeyecek
Kayıp-Kaçak bedelini vatandaş ödeyecek
"Gemimizi limana sağlam yanaştırıyoruz"
"Gemimizi limana sağlam yanaştırıyoruz"
Suudi Arabistan'dan kripto para anlaşması
Suudi Arabistan'dan kripto para anlaşması

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim