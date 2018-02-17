DHMİ'ye yurt dışı yetkisi

Bakanlar Kurulu'nun, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar"ı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, DHMİ, uluslararası sivil havacılık faaliyetleriyle ilgili, merkezi yurt dışında olmak üzere yurt dışında şirket kurabilecek. Kurulacak şirketin nominal sermayesi en fazla 100 milyon dolar veya Türk lirası karşılığı olacak. Söz konusu şirketin sermayesinin yüzde 50'sinin yanı sıra şirketin yönetim yetki ve sorumluluğu da DHMİ'de bulunacak.

AA