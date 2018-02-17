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DHMİ'ye yurt dışı yetkisi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, uluslararası sivil havacılık faaliyetleriyle ilgili olarak yurt dışında şirket kurabilecek

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:44
DHMİ'ye yurt dışı yetkisi

Bakanlar Kurulu'nun, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar"ı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, DHMİ, uluslararası sivil havacılık faaliyetleriyle ilgili, merkezi yurt dışında olmak üzere yurt dışında şirket kurabilecek. Kurulacak şirketin nominal sermayesi en fazla 100 milyon dolar veya Türk lirası karşılığı olacak. Söz konusu şirketin sermayesinin yüzde 50'sinin yanı sıra şirketin yönetim yetki ve sorumluluğu da DHMİ'de bulunacak.
AA

Anahtar Kelimeler:
Devlet Hava Meydanları İşletmesiSivil Havacılıkşirket
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