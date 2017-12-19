Dijital dönüşüm baş döndürüyor

EKONOMİ SERVİSİ

Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) düzenlediği “Türkiye’nin Sanayide Dönüşüm Yetkinliği” konulu konferansta yaptığı konuşmada, sektör ve şirket olarak dijital dönüşümün tam olarak içinde olduklarını söyledi. Vestel ürünlerinin yıllar içinden analog sistemden dijitale dönüştüğünü bildiren Erdoğan, şirket olarak 1999 yılında internete bağlanabilen televizyonu ürettiklerini fakat internet altyapısının o dönemde zayıf olması nedeniyle verimli kullanılamadığını anlattı. Erdoğan, "Her şeyin akıllandığı inanılmaz bir dönüşüm süreci yaşanıyor.

Bizim ürettiğimiz beyaz eşyaların yüzde 7’si internete bağlanabiliyor" dedi. Cihazların akıllanması üzerine yapay zekanın sektörde kullanılmasının şart olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Cihazların ardından fabrikalar akıllanacak. Bizim Sanayi 4.0’dan anladığımız bu; akıllı fabrikalar. Bunu yapmak için 'Big Data' denilen büyük verilere, sensörlere, işlemcilere ve bunları kullanmak için yazılım yazacak olan eğitimli insanlara ihtiyaç var.

Biz de fabrikalarımızda Sanayi 4.0 uygulamalarını başlattık. Çok fazla strateji yapmadan uygulamaya başladık. Şu an yüzde 25 civarında bir akıllı fabrikada çalışıyoruz. Akıllı demek sadece otomasyon ve robot demek değil. Akıllı fabrika, siparişi aldıktan sonra üretimden sevkiyata, oradan müşteriye satıştan sonraki sürece kadar takip edilmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

'Bir sıçramayla Sanayi 4.0’a geçeriz'

Turan Erdoğan, bir sonraki aşamada ise karanlık fabrikalar olduğunu belirterek, fabrikaların ışıklar olmadan otomatik olarak üretim yapacağını dile getirdi. Erdoğan, şunları kaydetti: "Gelecekte de akıllı şehirler, sürücüsüz arabalar hayatımızda olacak. Bunlar kısa zamanda göreceğimiz gerçekler. Ama bunlardan önce her şeyin başı insan ve eğitim.

Devletin ciddi bir eğitim altyapısı kurması gerekiyor. Öncelikle internet okur yazarlığını herkese öğretmemiz lazım. Çocuklarımıza nasıl satranç, müzik gibi özel dersler aldırıyorsak, kod yazma dersleri aldırmamız lazım. Bizler bu işin öncüleri olarak memnuniyetle irili ufaklı şirketleri desteklemeye hazırız. Bu konuda inşallah bir sıçramayla Sanayi 4.0’a geçeriz."



