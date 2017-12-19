Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
110177
ALTIN
155.806
DOLAR
3.8374
STERLİN
5.1289
EURO
4.5388

Dijital dönüşüm baş döndürüyor

Vestel İcra Kurulu Başkanı Erdoğan, "Her şeyin akıllandığı inanılmaz bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Bizim ürettiğimiz beyaz eşyaların yüzde 7’si internete bağlanabiliyor. Çocuklarımıza nasıl satranç, müzik gibi özel dersler aldırıyorsak, kod yazma dersleri aldırmamız lazım" şeklinde konuştu

19 Aralık 2017 Salı 16:24
9 Okunma
Dijital dönüşüm baş döndürüyor

EKONOMİ SERVİSİ

Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) düzenlediği “Türkiye’nin Sanayide Dönüşüm Yetkinliği” konulu konferansta yaptığı konuşmada, sektör ve şirket olarak dijital dönüşümün tam olarak içinde olduklarını söyledi. Vestel ürünlerinin yıllar içinden analog sistemden dijitale dönüştüğünü bildiren Erdoğan, şirket olarak 1999 yılında internete bağlanabilen televizyonu ürettiklerini fakat internet altyapısının o dönemde zayıf olması nedeniyle verimli kullanılamadığını anlattı. Erdoğan, "Her şeyin akıllandığı inanılmaz bir dönüşüm süreci yaşanıyor.

Bizim ürettiğimiz beyaz eşyaların yüzde 7’si internete bağlanabiliyor" dedi. Cihazların akıllanması üzerine yapay zekanın sektörde kullanılmasının şart olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Cihazların ardından fabrikalar akıllanacak. Bizim Sanayi 4.0’dan anladığımız bu; akıllı fabrikalar. Bunu yapmak için 'Big Data' denilen büyük verilere, sensörlere, işlemcilere ve bunları kullanmak için yazılım yazacak olan eğitimli insanlara ihtiyaç var.

Biz de fabrikalarımızda Sanayi 4.0 uygulamalarını başlattık. Çok fazla strateji yapmadan uygulamaya başladık. Şu an yüzde 25 civarında bir akıllı fabrikada çalışıyoruz. Akıllı demek sadece otomasyon ve robot demek değil. Akıllı fabrika, siparişi aldıktan sonra üretimden sevkiyata, oradan müşteriye satıştan sonraki sürece kadar takip edilmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

'Bir sıçramayla Sanayi 4.0’a geçeriz'

Turan Erdoğan, bir sonraki aşamada ise karanlık fabrikalar olduğunu belirterek, fabrikaların ışıklar olmadan otomatik olarak üretim yapacağını dile getirdi. Erdoğan, şunları kaydetti: "Gelecekte de akıllı şehirler, sürücüsüz arabalar hayatımızda olacak. Bunlar kısa zamanda göreceğimiz gerçekler. Ama bunlardan önce her şeyin başı insan ve eğitim.

Devletin ciddi bir eğitim altyapısı kurması gerekiyor. Öncelikle internet okur yazarlığını herkese öğretmemiz lazım. Çocuklarımıza nasıl satranç, müzik gibi özel dersler aldırıyorsak, kod yazma dersleri aldırmamız lazım. Bizler bu işin öncüleri olarak memnuniyetle irili ufaklı şirketleri desteklemeye hazırız. Bu konuda inşallah bir sıçramayla Sanayi 4.0’a geçeriz."


 

Anahtar Kelimeler:
Vestel İcra KuruluVestel İcra Kurulu Başkanı ErdoğanInternetMüzikKod YazmaDijital DönüşümDijitalTÜSİADTürkiyeSanayi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süt ürünleri fiyatı yüzde 16 zamlandı 
Süt ürünleri fiyatı yüzde 16 zamlandı 
Almanlar ülkemizde güvende hissetmiyor
Almanlar ülkemizde güvende hissetmiyor
7.5 milyon konut yenilenecek
7.5 milyon konut yenilenecek
Kronik hastalıklar ekonomileri zorluyor
Kronik hastalıklar ekonomileri zorluyor
HGS'de otomatik ödeme dönemi
HGS'de otomatik ödeme dönemi
AVM'ler para bastı
AVM'ler para bastı
TESK'ten yerli malı çağrısı
TESK'ten yerli malı çağrısı
Züğürt turist için Türkiye cennet
Züğürt turist için Türkiye cennet
Türkiye'nin en rekabetçi ili İstanbul
Türkiye'nin en rekabetçi ili İstanbul

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim