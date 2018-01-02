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Dijital reklam revaçta

IAB (Interactive Advertising Bureau) ABD, PwC ABD tarafından hazırlanan IAB ABD Internet Reklam Yatırımları Raporu’nu açıkladı

02 Ocak 2018 Salı 17:29
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Dijital reklam revaçta

Rapora göre, 2016’nın ilk yarısında 32.7 milyar dolar olan Dijital Reklam Yatırımları, 2017’nin ilk yarısında yüzde 23 artışla 40.1 milyar dolara ulaştı.

Mobil reklam yatırımları, toplam dijital reklam yatırımlarının yüzde 54’ünü oluşturarak web’in öncü reklam platformu olmaya devam etti. Reklamverenler, 2017’nin ilk 6 ayında mobile 21.7 milyar dolar yatırım yaptı.

2016’nın ilk yarısında bu rakam 15.5 milyar dolar iken 2015 yılının aynı döneminde ise 8.2 milyar dolardı. Rapora göre, ABD’deki yaklaşık 9 milyon küçük ve orta ölçekli işletmenin minimum yüzde 75’i dijital reklam yatırımı yapıyor. Bunların yüzde 80’lik bölümü self-servis platformları (Facebook, Twitter vb.), yüzde 15’i ise programatik satın almayı kullanıyor.
ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
RaporABABDIAB (Interactive Advertising Bureau)
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