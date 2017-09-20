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Dijitalleşen kazanır

İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club toplantısı Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda İstanbul'da gerçekleşti.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:41
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Dijitalleşen kazanır

Etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi icra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin, yeni endüstri devriminin Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ile halihazırda hayata geçtiğini belirtti.

Şahin, şunları söyledi:

"Dönemsel ivme kazanan bazı teknoloji trendlerinin aksine IoT kalıcı olarak hayatımızda yer almaya, iş süreçlerini, operasyonları, endüstriyi ve hayatımızı dijitalleştirmeye devam ediyor. Şu an dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dünyada yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti başlıkları altında inceleniyor. Vodafone Grubu, bu alanda 25 yıllık tecrübesi ve 1300’den fazla IoT’ye özel çalışanıyla, 50’yi aşkın ülkede 55 milyondan fazla 'nesneye' hayat veriyor. Mobil kapsama teknolojisiyle kapsanamayacak alanlardaki ihtiyaçları karşılamak için Darbantta Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisini hayata geçirdik. Uzun pil ömrü gerektiren ve ulaşılması güç alanlarda bulunan nesneleri mobil erişimle internete bağlayan bu teknoloji, sanayide büyük ilgi görüyor.”
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
CEOVodafoneDijital
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