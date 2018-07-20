Diplomalı işsiz oranı yüzde 39

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Avrupa ülkelerinde mezuniyet sonrası iş bulma oranları üzerine yapılan araştırmayı inceledi.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre, Türkiye’de lise ve üniversite dâhil olmak üzere 20 ila 34 yaş arası eğitim hayatını tamamlayan her 100 kişiden 61’inin iş bulduğu, 39'ununsa işsiz kaldığı belirlendi. Listenin başına ise her 100 kişiden 94.8'inin iş bulabildiği İzlanda var.

Veriler, en az 3 yıl önce lise ya da üniversiteden mezun olmuş kişiler baz alınarak hazırlandı.

Avrupa ülkelerini kapsayan raporun ilk sırasına İzlanda yerleşirken, onu yüzde 94.5 ile Malta, yüzde 90.9 Almanya, yüzde 90.4 ile Hollanda, yüzde 89.9 Çek Cumhuriyeti, yüzde 89.4 ile de Avusturya takip etti.

Buna karşın, mezun olduktan sonra iş bulma oranının yüzde 50.0 ile en düşük Makedonya’da olduğu saptandı. Makedonya’yı yüzde 52.0 ile Yunanistan, yüzde 55.2 ile de İtalya izledi.

A. SAFA TERZİ/İSTANBUL