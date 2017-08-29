Dış açıkta rekor artış

EKONOMİ SERVİSİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.3 artışla 12 milyar 641 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 46.2 artışla 21 milyar 484 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dış ticaret açığı 4 milyar 845 milyon dolardan yüzde 82.5 artarak 8 milyar 843 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın temmuz ayında yüzde 67 iken bu yılın aynı ayında yüzde 58.8'e düştü. Yılın 7 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.6 artarak 90 milyar 61 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 13.5 artışla 129 milyar 807 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 20.7 artış göstererek 39 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69.4 oldu.
AB’nin ihracattaki payı geriledi
İthalatta yine Çin ilk sırada
1 trilyon dolara yakın dış açık
İhracatından çok daha fazla ithalat yapan Türkiye yıllardır dış ticarette dengeyi yakalayamadı. Bundan dolayı Türkiye'nin dış ticaret açığı zaman zaman artış hızı azalmış olsa da sürekli olarak artıyor. 2002 yılında 15 milyar 495 milyon dolar dış ticaret açığı veren Türkiye, 56 milyar dolar açık verdi. Türkiye 2015 yılında 63.4 miiyar dolar dış açık vermişti. Türkiye 2002 yılı ile Temmuz 2017 arasındaki dönemde toplam olarak 946.7 milyar dolar dış ticaret açığı vermiş durumda.