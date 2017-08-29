Dış açıkta rekor artış

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.3 artışla 12 milyar 641 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 46.2 artışla 21 milyar 484 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dış ticaret açığı 4 milyar 845 milyon dolardan yüzde 82.5 artarak 8 milyar 843 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın temmuz ayında yüzde 67 iken bu yılın aynı ayında yüzde 58.8'e düştü. Yılın 7 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.6 artarak 90 milyar 61 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 13.5 artışla 129 milyar 807 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 20.7 artış göstererek 39 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69.4 oldu.

AB’nin ihracattaki payı geriledi

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, yıllık bazda yüzde 18.2 artarak 5.99 milyar dolara çıkarken, AB'nin ihracattaki payı ise aynı dönemde yüzde 51.4 düzeyinden, yüzde 47.4'e indi. Almanya'ya yapılan ihracat Temmuz ayında 1.22 milyar dolar ile ilk sırayı alırken, bu ülkeyi sırasıyla 1.1 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 811 milyon dolar ile İngiltere ve 773 milyon dolar ile Irak izledi.

İthalatta yine Çin ilk sırada

İthalatta ilk sırayı ise 2.13 milyar dolar ile Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Temmuz ayında 2 milyar 134 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 828 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 799 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 375 milyon dolar ile ABD izledi. Bu ülkeleri sırasıyla ABD, İsviçre, İtalya, İran ve Fransa izledi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2.9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 34.7 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı ise yüzde 13.9 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı da yüzde 83.8 olarak gerçekleşti.

1 trilyon dolara yakın dış açık

İhracatından çok daha fazla ithalat yapan Türkiye yıllardır dış ticarette dengeyi yakalayamadı. Bundan dolayı Türkiye'nin dış ticaret açığı zaman zaman artış hızı azalmış olsa da sürekli olarak artıyor. 2002 yılında 15 milyar 495 milyon dolar dış ticaret açığı veren Türkiye, 56 milyar dolar açık verdi. Türkiye 2015 yılında 63.4 miiyar dolar dış açık vermişti. Türkiye 2002 yılı ile Temmuz 2017 arasındaki dönemde toplam olarak 946.7 milyar dolar dış ticaret açığı vermiş durumda.