Dış ticaret açığı yüzde 23 arttı

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre; ihracat 2017 yılı Ağustos ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12.3 artarak 13 milyar 289 milyon dolar, ithalat yüzde 15.3 artarak 19 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 22.8 artarak 5 milyar 873 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ağustos ayında yüzde 71.2 iken, 2017 Ağustos ayında yüzde 69.3’e düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2.6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2.6 arttı, ithalat yüzde 7.5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 14, ithalat yüzde 17. arttı.

İhracatta Almanya ilk sırada

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ağustos ayında yüzde 46.5 iken, 2017 Ağustos ayında yüzde 45.3 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 9.4 artarak 6 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke ise Almanya oldu. Almanya’ya yapılan ihracat 2017 Ağustos ayında 1 milyar 340 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 971 milyon dolar ile Irak, 849 milyon dolar ile İngiltere ve 717 milyon dolar ile ABD takip etti. İthalatta ise ilk sıra yine Çin'in. Çin’den yapılan ithalat, 2017 yılı Ağustos ayında 2 milyar 116 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 859 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 590 milyon dolar ile Rusya ve 986 milyon dolar ile İtalya izledi.