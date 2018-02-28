Dış ticarette gidişat uçuruma

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre ihracat Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat yüzde 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolara çıktı. Bu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 108.8 artışla 9 milyar 67 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı Aralık 2017'de 9 milyar 227 milyon dolardı. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın Ocak ayında yüzde 72.1 iken, 2018 Ocak ayında yaklaşık 15 puan daralma ile yüzde 57.9’a düzeyine indi.

AB'ye ihracat arttı

Ocak ayında Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat, Ocak 2017'ye göre yüzde 23.1 artarak 6 milyar 514 milyon dolara yükseldi. Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı geçen yıl Ocak ayında yüzde 47 iken, bu yıl Ocak ayında yüzde 52.3’e yükseldi. Almanya'ya yapılan ihracat Ocak ayında 1 milyar 343 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 747 milyon dolar ile İngiltere, 742 milyon dolar ile İtalya ve 639 milyon dolar ile Irak izledi. İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 176 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i sırasıyla 2 milyar 49 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 629 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 120 milyon dolar ile ABD izledi.

Gidişat feci

Ocak 2018 itibariyle son 12 aylık dış ticaret açığı 81 milyar 473 milyon dolara yükseldi. Türkiye, dünyada en fazla dış ticaret açığı veren 4. ülke konumunda. İlk sırada 810 milyar dolarla ABD yer alırken, bu ülkeyi 178 milyar dolarla İngiltere ve 155.1 milyar dolarla Hindistan izliyor. ABD, bastığı dolarları dünyaya göndererek, İngiltere finans merkezi özelliğini kullanarak dış ticaret açığının olumsuz etkilerini ortadan kaldırırken, Türkiye fabrikalarını ve şirketlerini yabancılara satarak ve yüksek faizle yurtdışından borçlanarak 'dış ticaret dengesizliği'nin olumsuzluklarını ileri bir tarihe öteliyor.

Şubat ayı ihracatı 12.6 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Şubat ayı ihracatını bugün açıklayacak. Yeni Mesaj'ın matematiksel modelleme yaparak ulaştığı veriye göre Şubat ayı ihracatı 12.6 milyar dolar olarak gerçekleşecek. İhracat geçen yıl Şubat ayında İhracat Şubat 2017'de 12 milyar 127 milyon dolar, Şubat 2016'da 10 milyar 790 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

