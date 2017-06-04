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Dizel otomobiller ikinci elde avantajlı

Yapılan bir araştırmaya göre 2017’nin ilk çeyreğinde dizel yakıtlı otomobiller 'ikinci el' piyasada fiyat açısından benzinlilere göre ortalama yüzde 12 daha yüksek performans gösterdi

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Dizel otomobiller ikinci elde avantajlı

Yakıt türünden bağımsız olarak ikinci el otomobil fiyatları 2016’nın ilk çeyreğine göre ortalama yüzde 5.3 artış gösterdi. Otomatik vitesli araçların, düz vitesli araçlara göre ortalama yüzde 10 daha yüksek fiyattan alıcı bulması da Türk sürücülerinin sürüş konforuna verdiği önemin açık bir göstergesi oldu. EKONOMİ SERVİSİ

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