Dizel otomobiller ikinci elde avantajlı

Yakıt türünden bağımsız olarak ikinci el otomobil fiyatları 2016’nın ilk çeyreğine göre ortalama yüzde 5.3 artış gösterdi. Otomatik vitesli araçların, düz vitesli araçlara göre ortalama yüzde 10 daha yüksek fiyattan alıcı bulması da Türk sürücülerinin sürüş konforuna verdiği önemin açık bir göstergesi oldu. EKONOMİ SERVİSİ