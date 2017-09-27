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Dizi ihracatında hedef Uzakdoğu

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Yusuf Gürsoy, dizi ihracatında hedeflerinin ağırlıklı olarak Çin, Japonya ve Hindistan olduğunu belirterek, "Pazar büyük, talep fazla, buna yönelik çalışmalar yapılıyor" dedi. 

27 Eylül 2017 Çarşamba 16:58
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Dizi ihracatında hedef Uzakdoğu

Tarihsel geçmişinden yeme içme kültürüne, kıyafetlerden tarihi mekanlara kadar Türkiye'nin merak uyandırdığını belirten Gürsoy, bunların televizyonlarda çok iyi işlendiğini, teknolojinin bu içerikle iyi bir birleşme sağladığını kaydetti. Gürsoy, ABD'nin dizi ihracatında birinci, Türkiye'nin ise ikinci sırada bulunduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin, kendisini takip eden Brezilya ve Meksika'yı geçmesinde senaryo çeşitliliği, doğru kast ve lokasyonla birleştirilmesinin faydası var. Bizim önemli ihraç bölgelerimizden birisi de Latin Amerika'dır. Brezilya, Arjantin, Peru ve Uruguay'da dizilerimiz gösterilmektedir" şeklinde konuştu.

Yusuf Gürsoy, televizyon dizilerinin sadece bir ihraç kalemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, yarattığı katma değerin de yüksek olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "45-90 dakikalık bölümde turizm bölgelerimiz, tüm kültürel ögelerimiz, kültür varlıklarımız, ürettiğimiz mal ve hizmetlerin markalaştırılarak sunulmasıyla ciddi katma değer yaratıyoruz. Türkiye'nin dizi ihracatı 250 milyon dolarlara çıktı ama ölçülebilen katma değer 750-800 milyon dolar. Turizm sıçramamızda dizi ihracatımızın payı çok yüksektir.

2023 yılı dizi ihracatı hedefimizi 1 milyar dolar olarak açıklamıştık. Bu hedefi aşacağız. Bir Amerikan dizisi 150'nin üzerinde ülkede gösteriliyor. Bizim hedefimiz de bu. Bizim dizilerimiz şu anda 100'e yakın ülkede gösteriliyor. Orta Doğu daha çok güncel, iyi hayatı hedefleyen dizilerimizi alıyor. Latin Amerika daha çok dönemsel tarihi dizilerimizi, Avrupa ise tematik dizilerimizi alıyor." AA

Anahtar Kelimeler:
DiziRadyo Ve TelevizyonRATEMYusuf GürsoyÇinJaponyaHindistan
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