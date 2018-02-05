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Dizi ve film ihracatı turizme katkı yapıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli yapımların dünyaya açılmasıyla turistlerin Türkiye'nin kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için ülkeye gelmeye başladığını vurgulayarak, "Dizi ve filmlerde bölgesel ürünlere ve turistik tanıtımlarımıza daha çok yer verilmeliyiz" ifadesini kullandı

05 Şubat 2018 Pazartesi 00:13
Dizi ve film ihracatı turizme katkı yapıyor

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ABD'den sonra dünyada en çok dizi ihraç eden ülke konumuna geldiğini belirtti. Yerli yapımların dünyaya açılmasıyla ziyaretçilerin Türkiye'nin kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için ülkeye gelmeye başladığına işaret eden Palandöken, şöyle devam etti: "Dizi ve film sektöründe bölgesel üretimlerimize ve turistik tanıtımlarımıza daha çok yer vermeliyiz.

Bu sayede ülkemize gelen turist sayısını artırmalıyız. Ülkemizin potansiyeli göz önüne alındığında yıllık 350 milyon dolar olan dizi ihracatımız 1 milyar dolar seviyesine ulaşmalı. Bu dizilerimizde özellikle ülkemizin sanatkarları tarafından üretilen bakır ve gümüş işlemeler, mücevherat, moda, hazır giyim ve mobilya sektöründen ünlü yerli markalarımızın tanıtımına daha çok ağırlık verilmeli.

Dizi ve filmlerdeki kostümlerin yerli tasarım ve üretim olmasına özen gösterilerek tekstilimizin dünyaya tanıtılmasına olanak sağlanmalı. Ülkemize has olan kayısı, kuru üzüm, incir ve fındık gibi tarımsal ürünlere de dizi ve filmlerimizde yer verilmeli."
YENİ MESAJ/ANKARA

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