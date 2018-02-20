Doğalgaz ithalatı ticari sır sayıldı

Bakan Berat Albayrak, ‘Ticari gizlilik’ gerekçesiyle, doğalgaz için yurtdışına ödenen miktarı açıklamadı.

Gürer, önergesinde, “2016 yılı revize iş programına göre LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz) ile birlikte toplam doğalgaz alımı öngörülene göre ne kadar gerçekleşmiştir? 2017 yılı için öngörülen ne kadardır? Rusya, Iran, Azerbaycan’dan ithal edilen doğal gaz miktarı 2016 yılında ne kadar gerçekleşmiştir? Nijerya ve Cezayir'den alınan LNG alımları ne kadar gerçekleşmiştir? 2016 dış alım ile yapılan LNG ve doğal gaz tüm alımların mali tutarı ne kadardır?” şeklindeki sorulara yanıt verilmesini istedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Doğal Gaz Alım Satım Anlaşmalarının fiyata ilişkin hükümlerinin ticari gizlilik içerdiğini belirterek, bu konuların açıklanmasının anlaşmaya aykırılık teşkil ettiğini belirtti.

YENİ MESAJ/ANKARA