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Doğalgaz Türkiye'nin havasını değiştirdi

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, 13 milyon abone sayısına ulaşan doğalgaz sayesinde Türkiye’de karbon salınımının yarı yarıya azaldığını vurguladı.

16 Ekim 2017 Pazartesi 15:59
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Doğalgaz Türkiye'nin havasını değiştirdi

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin abone sayısının 12.8 milyona ulaştığını belirten Arslan, “Yapılan yatırımlarla her yıl 1 milyon yeni abone doğal gaz konforuna kavuşuyor. 222 yeni ilçeye doğalgaz ulaştırılması projesi kapsamında önümüzdeki 3 yılda yaklaşık 4 milyar TL’lik bir şebeke yatırımı gerçekleştireceğiz. 2017 yılında yaklaşık 100 ilçe daha doğalgaza kavuşacak. Ülkemizde nüfusun yüzde 77’si kentlerde yaşıyor. Kentlerde yaşayan nüfusun yüzde 85’ine doğalgaz alt yapı yatırımları ulaştırılmış durumda” diye konuştu.

Bu arada İGDAŞ, 2-3 Kasım’da Haliç Kongre Merkezi’nde 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı'nı (INGAS 2017) düzenleyerek dünya doğalgaz sektörünün devlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
GAZBİRDoğalgazTürkiye
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