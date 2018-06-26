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Doğalgaza talep artacak

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 5 yıllık piyasa analizini içeren "Gaz 2018 Raporu"nda, küresel doğalgaz talebinin her yıl yüzde 1.6 artacağı ve bu artışının Asya'dan kaynaklanacağı belirtildi

26 Haziran 2018 Salı 17:41
Doğalgaza talep artacak

Asya bölgesinde özellikle Çin'in temiz hava için attığı adımların, ülkedeki doğalgaz talebinin artmasındaki en önemli etken olmasının beklendiği ifade edildi. Küresel olarak da sanayi sektöründe elektrik üretiminde gazın payının artacağına dikkat çekilerek, küresel doğalgaz tüketiminin 2023 yılında 3.7 trilyon metreküpten 4.1 trilyon metreküpe çıkacağı öngörüldü.

Raporda, şunlar kaydedildi: "Avrupa'nın gazda ithalata olan bağımlılığı artacak. Bu da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile Rusya'nın boru hatlarıyla gönderdiği gaz arasında bir rekabete yol açacak. Ayrıca, küresel ticaretteki artışın bir numaralı faktörü LNG olacak.

Bu da çoğunlukla ABD, Avustralya ve Rusya'dan gelecek." Raporda, LNG'de ana ithalatçının Japonya olduğu hatırlatılarak, Çin'den gelen LNG talebinin de 'ciddi' düzeyde artacağı vurgulandı.
EKONOMİ SERVİSİ

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