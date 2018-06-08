Doğalgaza zam yolda

Rus doğalgaz devi Gazprom, 2018 yılı ihracat fiyatını açıkladı. 2017’de ortalama ihracat fiyatının 197 dolar olduğunu hatırlatan Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandr Medvedev, bu sene bin metreküp başına ortalama doğalgaz ihracat fiyatının 220 dolar olmasının beklendiğini söyledi. Avrupa Tahkim Mahkemesi, Gazprom’un, Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz’a 2.56 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Öte yandan Rus Kommersant gazetesinin enerji muhabiri Yuri Barsukov, şu an Türkiye için 205 dolar civarında olan bin m3’lük gaz fiyatının, petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bu yılın üçüncü çeyreğinde 260 dolara çıkacağını ve bunun Avrupa ‘hub’ından daha yüksek bir fiyat olacağını açıkladı. EKONOMİ SERVİSİ