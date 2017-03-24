Türkiye'nin doğalgaz tüketimi soğuk hava şartlarının da etkisiyle ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.24 artarak 6 milyar 379 milyon metreküpe çıktı. Türkiye, Ocak 2016'da 5 milyar 783 milyon metreküple tüm zamanların aylık doğalgaz tüketim rekorunu kırmıştı. Ocak 2017 hem bu tüketim değerinin, hem de aylık 6 milyar metreküp tüketim sınırının aşıldığı ilk ay oldu. Ocak ayında konutlardaki doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19.19 artarak 2 milyar 946 milyon metreküpe yükseldi. Bu ayda en çok doğalgaz konutlar tarafından tüketilirken, tüm zamanların en yüksek aylık konut tüketimine de yine ocak ayında erişildi. AA
Doğalgazda tüketim rekoru
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak ayı Türkiye'de en çok doğalgaz tüketilen ve ithal edilen ay olarak kayıtlara geçti.
24 Mart 2017 Cuma 16:38
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