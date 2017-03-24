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Doğalgazda tüketim rekoru

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak ayı Türkiye'de en çok doğalgaz tüketilen ve ithal edilen ay olarak kayıtlara geçti.

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Doğalgazda tüketim rekoru

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi soğuk hava şartlarının da etkisiyle ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.24 artarak 6 milyar 379 milyon metreküpe çıktı. Türkiye, Ocak 2016'da 5 milyar 783 milyon metreküple tüm zamanların aylık doğalgaz tüketim rekorunu kırmıştı. Ocak 2017 hem bu tüketim değerinin, hem de aylık 6 milyar metreküp tüketim sınırının aşıldığı ilk ay oldu. Ocak ayında konutlardaki doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19.19 artarak 2 milyar 946 milyon metreküpe yükseldi. Bu ayda en çok doğalgaz konutlar tarafından tüketilirken, tüm zamanların en yüksek aylık konut tüketimine de yine ocak ayında erişildi. AA

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