Doğaltaş sektöründen Avustralya'ya çıkarma

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı destekli yürütülen “İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi URGE Projesi” kapsamında 10 firmadan oluşan bir heyet, 3-11 Ağustos tarihleri arasında Avustralya’nın Melbourne ve Sydney şehirlerini kapsayan “Avustralya Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti” gerçekleştirecek.

Avustralya’nın dünya genelinde inşaat sektöründe tasarım ve mimarinin geliştiği en önemli ülkelerden biri olduğuna işaret eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Avustralya’yı, işlenmiş doğaltaş ihracatçıları için stratejik öneme sahip bir hedef pazar olarak seçtiklerini kaydetti. Türkiye’den 2017 yılında Avustralya’ya 36 milyon dolarlık doğaltaş ihraç edildiği bilgisini paylaşan Kaya, “Avustralya’nın doğaltaş ithalatında Çin’den sonra ikinci sıradayız. Bir diğer güzel veri ise; Avustralya’ya doğaltaş ihracatımızın yüzde 92’sinin işlenmiş katma değerli ürün olması. Avustralya’da işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle işlenmiş ürün ihracatımızı daha da arttırabiliriz. Hedefimiz Çin’i geçerek Avustralya’nın doğaltaş ithalatında birinci ülke konumuna yükselmek” diye konuştu. EKONOMİ SERVİSİ