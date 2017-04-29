Doğaltaşta ihracat hedefi 2 milyar dolar

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

2016 yılını 1.8 milyar dolar ihracat rakamıyla geride bırakan Türk doğaltaş sektörü, 2017 yılında yüzde 20’lik ihracat artışıyla 2 milyar doların üzerinde döviz geliri hedefliyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Pazar paylarını genişletmek için gerçekleştirdikleri bir çok faaliyet olduğunu dile getiren Mevlüt Kaya, tüm sektörlerde olduğu gibi doğaltaş sektöründe de ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin etkisinin fazlasıyla hissedildiğini anlattı. Kaya, “Geçtiğimiz dönemde özellikle dünya genelinde yaşanan siyasi ve ekonomik olumsuzluklar küresel ölçekte tüm sektörlerin ihracatını düşürdü. Doğaltaşsektörü de bu durumdan etkilendi. Madencilik Sektöründe 2016 yılındaTürkiye Geneli 3.8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracatın yüzde 47'si doğaltaş sektöründen gerçekleşti. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak ise 2016 yılında Türkiye Geneli toplam Maden ihracatının yüzde 20'sinde denk gelen 770 milyon USD'lik bir ihracat gerçekleşti. 770 milyon dolarlık toplam ihracatımızın yüzde 70'lik kısmını ise doğaltaş ürünleri oluşturuyor. 2017 yılını doğaltaş sektörü olarak yüzde 20’lik ihracat artışıyla tamamlamayı hedefliyoruz. 2017 yılı sonunda 2 milyar doları aşacağız” dedi.